IA aponta favorito para Flamengo x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a partida e a tecnologia previu uma vitória do Rubro-Negro.

Ao analisar a partida, a IA chamou atenção para o fato do Flamengo jogar em casa. Neste cenário, o recurso previu um domínio da equipe do Filipe Luís, que na simulação, venceu o confronto por 3 a 1. Arrascaeta, Pedro e Plata foram os autores dos gols. Hulk marcou o gol de honra do time mineiro. Veja a previsão da tecnologia abaixo:

Partida: Flamengo vs Atlético‑MG (ida das oitavas)

1º tempo

Aos 18', Arrascaeta abre o placar com um chute colocado de fora da área, surpreendendo a zaga do Galo. Aos 35', Pedro amplia em cruzamento preciso de Jorginho — cabeceio indefensável. O Rubro-Negro vai para o intervalo com confiança clara: Flamengo 2 x 0 Atlético‑MG.

2º tempo

O Atlético-MG volta mais ousado, pressionando principalmente pelos lados e insistindo com Hulk e Rony. Aos 65', Hulk diminui com uma finalização colocada no ângulo: Flamengo 2 x 1 Atlético‑MG. Desesperança? Nem tanto. Aos 78', o Rubro-Negro retoma o controle: Plata (ou Bruno Henrique conforme rotação) finaliza de pé esquerdo após bela jogada individual de Plata. 3 x 1. Nos minutos finais, Atlético pressiona, mas a defesa rubro-negra segura bem e Rossi faz boas defesas.

Estatísticas da simulação:

Posse de bola: Flamengo 48% × 52% Atlético‑MG Finalizações certas: Flamengo 7, Atlético‑MG 4 Chances claras: Flamengo 4 × 2 Atlético‑MG Cartões amarelos: Flamengo 2 × 0 Atlético‑MG 3

Possível escalação inicial:

Flamengo (técnico Filipe Luís): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro, Bruno Henrique.

(técnico Filipe Luís): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro, Bruno Henrique. Atlético‑MG (técnico Cuca): Everson; Saravia, Igor Rabello, Júnior Alonso, Alan Franco; Fausto Vera, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony, Cuello.

Conclusão:

Uma noite inspirada do time carioca, com ótima execução ofensiva e gestão tática inteligente. A vantagem sólida deixa o Rubro‑Negro bem encaminhado à classificação. Ao Galo, resta buscar vocação ofensiva e equilíbrio no jogo de volta em casa.

