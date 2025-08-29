menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (29/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (29)

Cristiano Ronaldo celebra centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli
imagem cameraCristiano Ronaldo celebrando centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli (Foto: Wun Suen/AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as de La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Série B do Campeonato Brasileiro e entre outro mais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 29 de agosto de 2025)

La Liga

Elche x Levante – 14h30 – Disney+
Valencia x Getafe – 16h30 – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Bundesliga

Hamburgo x St. Pauli – 15h30 – Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

Cremonese x Sassuolo – 13h30 – ESPN 4 e Disney+
Lecce x Milan – 15h45 – CazéTV e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: o Milan enfrenta o Lecce pelo Campeonato Italiano (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)
Jogos de hoje: o Milan enfrenta o Lecce pelo Campeonato Italiano (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

Brasileirão Série B

Operário-PR x Coritiba – 19h – ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Riyadh – 12h50 – Canal GOAT
Al Shabab x Al Khaleej – 15h – Sportv
Al Taawoun x Al Nassr – 15h – Canal GOAT

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Hertha Berlin x Elversberg – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball
Nurnberg x Paderborn – 13h30 – OneFootball

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Leicester x Birmingham – 16h – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

Gil Vicente x Moreirense – 16h15 – Disney+

Campeonato Argentino

Banfield x Tigre – 19h – ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista

União São João x Noroeste – 19h – Paulistão (YouTube)

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Orlando Pride (F) x Gotham FC (F) – 21h – Xsports e Canal GOAT

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Toluca – 22h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias