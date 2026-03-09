Atlético-MG e Cruzeiro têm 23 expulsos por briga na final do Mineiro

Atlético-MG e Cruzeiro tiveram, somados, 23 jogadores expulsos por conta da briga generalizada durante a final do Campeonato Mineiro neste domingo (8). Apesar de não ter apresentado o cartão vermelho em campo, o árbitro Matheus Candançan apontou na súmula as expulsões por conta da confusão no último lance da partida no Mineirão.

Do lado do Galo, 11 atletas foram expulsos. Pela Raposa, 12 nomes levaram cartão vermelho. As suspensões terão de ser cumpridas na próxima edição do Campeonato Mineiro. Confira abaixo todos os nomes.

Jogadores expulsos em Cruzeiro x Atlético-MG

CRUZEIRO:

Cássio

Fagner

Fabrício Bruno

João Marcelo

Villalba

Kauã Prates

Christian

Lucas Romero

Matheus Henrique

Walace

Gerson

Kaio Jorge

ATLÉTICO-MG:

Everson Gabriel Delfim Preciado Lyanco Ruan Tressoldi Junior Alonso Renan Lodi Alan Franco Alan Minda Cassierra Hulk

Das 23 expulsões, 21 foram justificadas na súmula da seguinte forma: "Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto."

As únicas exceções foram para dois dois jogadores que deram início a briga: Christian, do Cruzeiro, e Everson, do Atlético-MG. Na súmula, o árbitro escreveu que o volante celeste "atingiu com a canela a cabeça de Everson, com uso de força excessiva e intensidade alta". Já a expulsão do goleiro atleticano foi justificada por "partir para cima com brutalidade, atingir com o joelho o rosto do adversário".

A briga generalizada em Cruzeiro x Atlético-MG

Nos minutos finais de Cruzeiro x Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

A confusão começou após o goleiro Éverson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto.

Foi necessária a intervenção da polícia e dos seguranças para conter a confusão. Após alguns minutos de paralisação, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando a vitória do Cruzeiro e a conquista do título do Campeonato Mineiro de 2026.

