Vampeta defende Memphis em declaração polêmica sobre futebol brasileiro

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, voltou a reclamar publicamente da presença do gramado sintético no futebol brasileiro. A nova manifestação aconteceu após a vitória do Timão sobre o Athletico-PR por 1 a 0, na última quarta-feira (27), na Arena da Baixada, onde é usado determida tecnologia no campo, pela Copa do Brasil.

Na última quinta-feira (28), o ex-jogador Vampeta defendeu a declaração de Memphis. Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o ídolo do Corinthians também questionou o uso do gramado sintético no futebol nacional.

- Para o futebol profissional acredito que, realmente, não é adequado (grama sintética)… Os clubes da Série A (que jogam sozinhos no próprio estádio) não é possível que não consigam ter condições de administrar uma grama. Quem vai jogar é o atleta, deixa os caras decidirem - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- "Mais precisa fazer show". Tudo bem, mas ninguém pode responder melhor sobre a grama do que quem está jogando. Não é diretor de futebol, presidente ou dono de empresa de grama sintética. Vamos ter jogos das Eliminatórias agora, e o Brasil não vai jogar em estádio de grama sintética. Manda a seleção jogar lá, não é coisa boa? Sempre vou ser à favor da grama natural - concluiu.

O que disse Memphis?

A declaração polêmica do jogador do Corinthians aconteceu através das redes sociais. Depois da vitória sobre o Athletico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o holândes pediu o fim do uso do gramado sintético.

- A grama artificial mata o jogo. Brasil quando vocês vão ouvir os jogadores? - publicou o atacante nas redes sociais.

Esta não foi a primeira vez que o atacante reclamou da presença do gramado sintético no futebol brasileiro. Além dele, outros jogadores de clubes nacionais também já se posicionaram contra determinada tecnologia.

Foram os casos de Neymar, do Santos, Lucas, do São Paulo e Thiago Silva, do Fluminense. Determinado jogadores foram um dos líderes da campanha, que pedia o fim do gramado sintético no Brasil, no início da temporada de 2025.