Atlético-MG vê hegemonia no Mineiro ser interrompida após seis anos: veja balanço e números

O Atlético foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro e terminou a competição com o vice-campeonato. Com o resultado, o Alvinegro viu sua hegemonia recente no torneio ser interrompida após seis anos consecutivos conquistando o título estadual.

O Galo havia levantado a taça em todas as edições desde 2020 e chegava à decisão em busca do heptacampeonato consecutivo. No entanto, a sequência de conquistas foi interrompida justamente pelo rival Cruzeiro, que ficou com o troféu desta temporada.

Apesar da derrota na final, o Atlético mantém um feito importante no futebol mineiro. Desde 2007, o clube chegou a todas as finais do Campeonato Mineiro, mantendo uma longa sequência de presenças na decisão do estadual.

Balanço da campanha do Atlético

A fase inicial do Atlético teve momentos de instabilidade. No começo do torneio, ainda sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, a equipe entrou em campo com uma formação alternativa, composta principalmente por jovens da base e alguns jogadores do elenco principal.

Nas quatro primeiras partidas, o Galo acumulou quatro empates consecutivos, o que começou a gerar preocupação em relação à classificação para a fase final do estadual.

A mudança veio na quinta rodada, justamente no clássico contra o Cruzeiro. Na ocasião, Sampaoli decidiu escalar força máxima. A estratégia funcionou: o Atlético venceu de virada por 2 a 1 com destaque para um golaço de Hulk, que decidiu a partida.

Nas três rodadas finais da primeira fase, o Atlético empatou uma vez e venceu duas partidas. O grande destaque foi a goleada por 7 a 2 sobre o Itabirito na última rodada, resultado que confirmou a classificação do Galo para as semifinais.

Na semifinal, o adversário foi o América. No jogo de ida, o Atlético vencia até os minutos finais, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos, deixando o confronto aberto em 1 a 1 para a partida de volta.

No segundo jogo, o técnico Eduardo Domínguez fez sua estreia no comando da equipe. O empate sem gols levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Éverson foi o grande herói: defendeu duas penalidades e ainda converteu sua cobrança, garantindo a classificação do Atlético para a final contra o Cruzeiro.

Na final, o técnico Eduardo Domínguez promoveu algumas alterações na escalação do Atlético, mas a equipe não conseguiu apresentar um bom futebol. A partida teve um nível técnico baixo, com poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados. Em um erro defensivo do Galo, o Cruzeiro aproveitou a chance e marcou o único gol da partida, garantindo o título para a Raposa.

Números do Atlético no Mineiro 2026

Jogos: 11

Vitórias: 3

Empates: 7

Derrotas: 1

Gols marcados: 17

Gols sofridos: 10

Saldo de gols: 7

Artilheiro: Hulk (4 gols)

Atlético 1 x 1 Betim

North 1 x 1 Atlético

Atlético 0 x 0 Tombense

América 1 x 1 Atlético

Atlético 2 x 1 Cruzeiro

Pouso Alegre 1 x 3 Atlético

Atlético 1 x 1 Athletic

Itabirito 2 x 7 Atlético

Atlético 1 x 1 América

América 0 (2) x (4) Atlético

Cruzeiro 1 x 0 Atlético

Jogadores do Atlético contra o América (Foto: Pedro Souza / Atlético)













