O Atlético-MG anunciou, neste domingo (29), o retorno de Cuca como técnico da equipe para a temporada 2025. O treinador de 61 anos chega para a sua quarta passagem pelo clube, onde conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores de 2013 e o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021.

O nome do técnico foi lembrado assim que o argentino Gabriel Milito deixou o Alvinegro, no início do mês, mas as conversas evoluíram somente nos últimos dias. Pelas redes sociais, o Galo fez o anúncio o destacando como o treinador mais vitorioso da história do clube. Somando as três passagens de Cuca pelo Atlético (2012/13, 2021 e 2022), foram 244 jogos, 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, com aproveitamento de 62,4%.

Veja anúncio do Galo

Técnico mais vitorioso da história do Clube, Cuca está de volta ao Galo! 🐓



Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos…

O último trabalho de Cuca foi no Athletico-PR, clube que deixou em junho deste ano, após atrito com dirigentes e jogadores. No Furacão, foram apenas 23 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 66%.

A primeira passagem de Cuca pelo Galo começou no segundo semestre de 2011 e resultou na conquista da Libertadores de 2013, além dos Mineiros de 2012 e 2013. O treinador deixou o clube após o Mundial de Clubes no Marrocos, ao receber proposta milionária do Shandong Luneng, da China.

Em 2021, Cuca voltou para substituir o argentino Jorge Sampaoli e conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil daquele ano, além de mais um Campeonato Mineiro. Mas, no fim da temporada, ele pediu demissão, sem muita explicação.

Em julho de 2022, Cuca voltou ao Galo para o lugar do argentino Antonio Mohamed, que o havia substituído. Mas, dessa vez, o trabalho não rendeu nenhum título, e ele saiu no fim do ano. Ao todo, nas três passagens, foram 244 jogos, 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, com aproveitamento de 62,4%.

Acerto com Cuca vem depois de frustração com outros nomes

Desde a saída de Gabriel Milito, o primeiro nome da lista do Atlético-MG era o do português Luís Castro, mas não houve acordo por causa do contrato do treinador com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Outro português, Pedro Caixinha, também esteve na mira, mas acabou acertando com o Santos. Tite foi consultado, mas prefere aguardar proposta do exterior.