Reforços do Atlético-MG já fizeram exames médicos em BH

O anúncio da negociação do atacante Paulinho com o Palmeiras está próximo de ser confirmado pelo Atlético-MG. Os dois jogadores que virão do clube paulista para o Galo, o volante Patrick e o meia Gabriel Menino, já fizeram exames médicos em Belo Horizonte e assinaram contrato com o clube.

Patrick, de 20 anos, veio à capital mineira nesta quinta-feira (26) e passou por exames médicos na Cidade do Galo antes de assinar contrato.

Capitão do time Sub-20, o volante estava no Palmeiras desde 2022. Em 2023, Patrick fez, nos acréscimos, o gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG. O jovem, de 1,87m, destaca-se pela imposição física e vitalidade e, canhoto, atua como primeiro e segundo volante.

O meia Gabriel Menino, de 24 anos, esteve em Belo Horizonte para fazer os exames médicos na segunda-feira (23). No dia seguinte, o jogador, que passava férias em Maresias (SP), retornou a São Paulo.

Gabriel Menino também já assinou contrato com o Atlético-MG (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No Atlético-MG, Gabriel Menino vai voltar a jogar ao lado de Gustavo Scarpa e Deyverson, ex-companheiros de Palmeiras. Com a camisa do Verdão, foram 245 partidas disputadas, 18 gols marcados e 11 títulos conquistados.

Ambidestro, Gabriel Menino se destaca pela polivalência. O jogador sabe exercer várias funções no meio-campo e já atuou como lateral-direito. Foi nessa posição que ele foi convocado para a Seleção Brasileira em 2020, pelo técnico Tite – por duas vezes para as Eliminatórias para a Copa do Catar, mas não chegou a jogar. Gabriel Menino também tem bom chute de longa distância.

Reforços se apresentam ao Atlético-MG em 8 de janeiro

Os dois reforços do Atlético-MG para a temporada 2025 deverão se apresentar, junto com os demais jogadores, no dia 8 de janeiro, na Cidade do Galo. No dia 15, a equipe viaja para a pré-temporada nos Estados Unidos, onde fará dois amistosos: dia 18 contra o Cruzeiro e dia 25 diante do Orlando City.