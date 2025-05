Atlético-MG anuncia Dudu como novo reforço para a temporada

"Hora de escrever uma história em preto e branco". Desta forma, o Atlético-MG anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. Trata-se de Dudu, que estava no Cruzeiro desde o início do ano. Em um post nas redes sociais, o clube festejou a chegada do jogador experiente. O atacante assinou com o Galo até o fim de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

No post do anúncio, o Atlético brincou com o rebaixamento do Cruzeiro. A imagem de comemoração de Dudu foi justamente após o gol que rebaixou a Raposa para a Série B.

Além de uma publicação com a sombra do jogador, o Atlético entrou na brincadeira em meio a polêmicas antigas do atacante com o Palmeiras, seu ex-clube, e, antes mesmo de confirmar a contratação, escreveu um post enigmático. Rapidamente, o conteúdo repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

A saída de Dudu do Cruzeiro se deu após brigas internas com Leonardo Jardim, comandante cruzeirense, e a diretoria decidiu entrar em acordo com o jogador para uma rescisão de contrato, confirmada na última semana. Livre no mercado, o atacante despertou interesse do Atlético, que viu a oportunidade para negociar o novo reforço a pedido de Cuca.

A postura de Dudu foi bem vista pelos dirigentes, já que ele aceitou diminuir seu salário para fechar com a equipe. Desde o início, ele demonstrou interesse em defender o Galo. No Cruzeiro, o atacante recebia em torno de R$ 2 milhões. No entanto, no Atlético, ele irá receber em torno de R$ 1 milhão.

continua após a publicidade

➡️Saiba quanto Dudu custou ao Cruzeiro por gol marcado

Em meio a polêmicas com o Cruzeiro e Palmeiras, seu ex-clube, Dudu não ficou com a imagem marcada, principalmente por Cuca, que foi o responsável de sua ida ao Atlético. O treinador, que tem boa relação com o jogador, pediu à diretoria a chegada do reforço, que ficaria livre no mercado após a rescisão. O comandante enxerga Dudu como um possível meia na equipe atleticana, e não pretende utilizá-lo como um ponta.

Dudu pode atuar em todas as competições?

Novo jogador do Atlético, Dudu pode atuar sim em todas as competições que o Galo disputa. Pelo Cruzeiro, o atacante fez cinco partidas no Brasileirão. O máximo permitido é de seis jogos. Desta forma, mesmo que jogasse mais uma vez pela Raposa na competição, ele poderia vestir outra camisa nesta edição da Série A.

Já na Sul-Americana, Dudu não pode atuar na fase de grupos, mas, a partir da fase mata-mata, estará à disposição do treinador. Na Copa do Brasil, o atacante não entrou em campo, tendo a possibilidade de defender um outro clube.