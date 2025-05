Assista ao vivo à coletiva de Cuca, técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Juventude por 1 a 0, nesta segunda-feira (5), em uma partida movimentada pelo Brasileirão. O gol foi marcado por Scarpa em cobrança de falta. O jogo foi marcado por intervenções do VAR, que anularam gols e um pênalti. Assista ao vivo a fala do técnico atleticano, Cuca, após a partida.



Como foi o jogo

Aos nove minutos, Natanael fez cruzamento para a área, após bate e rebate, Ewerthon tirou em cima da linha. Um minuto depois, Jadson foi lançado e driblou Everson, fora da área. O meia finalizou, mas Fausto Vera afastou de cabeça.

O Galo saiu na frente, após belo lançamento de Cuello. Rony saiu cara a cara e marcou. Porém, o árbitro foi chamado pelo VAR e assinalou impedimento do camisa 33. Aos 20, Scarpa recebeu dentro da área, tinha a opção do passe, mas finalizou em cima da marcação. Aos 23, Gilberto finalizou de muito longe, mas Everson salvou o Galo.

Aos 29, Scarpa cobrou falta, a bola desviou e entrou, gol do Atlético. Caio Paulista teve a próxima grande chance do Galo, aos 32, finalizou de cavadinha, mas a marcação tirou em cima da linha. O Atlético seguiu pressionando até o fim do primeiro tempo, tendo grandes chances de aumentar o placar.

O Atlético começou a segunda etapa como terminou a primeira. O Galo seguiu pressionando muito, tendo o domínio da partida, mas perdendo grandes oportunidades.

Quem não faz, leva, mas dessa vez não valeu. O Juventude conseguiu empatar aos 22 minutos da segunda etapa, com Nenê. Porém, o árbitro assinalou toque de mão de Ênio no começo do lance, anulando o tento.

O Juventude se empolgou após o gol anulado. Os donos da casa passaram a frequentar mais vezes a área atleticana, com cruzamentos.

Cuello em Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi (foto: Luiz Erbes/AGIF).

O Atlético seguiu perdendo inúmeras oportunidades. Aos 34, o Juventude teve pênalti marcado. Quando Nenê estava pronto para a cobrança, o VAR assinalou impedimento de Ênio no lance.