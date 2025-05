Saiba quanto Dudu custou ao Cruzeiro por gol marcado

Chegou ao fim a segunda passagem de Dudu pelo Cruzeiro, de apenas quatro meses e marcada por polêmicas no fim. Clube e jogador chegaram a acordo pela rescisão de contrato, que custará aos cofres da raposa uma quantia milionária após 16 jogos na temporada e dois gols marcados.

A multa inicial para quebra do vínculo era de R$ 60 milhões e as partes entraram em "queda de braço" para o pagamento. Dudu e seu estafe cobraram R$ 28 milhões, o que foi descartado por Pedro Lourenço, gestor da SAF da Raposa, e foi firmado o acordo por R$ 12 milhões na rescisão - o contrato tinha validade até o fim de 2027.

Com salários na casa de R$ 1,6 milhão, Dudu acumulou em sua passagem pelo Cruzeiro o montante de R$ 6,4 milhões. Com isso, somando todos os custos, o investimento do clube mineiro por dois gols do atacante foi de R$ 18,4 milhões - R$ 9,2 milhões por tento anotado até abril.

Ex-jogador manda recado para Dudu após rescisão contratual com Cruzeiro

Clubes atentos a Dudu no mercado

Após a rescisão, Dudu, de 33 anos, fica livre no mercado para acertar com outro clube, seja do Brasil ou do exterior. Atlético-MG e Grêmio estão acompanhando, sendo o rival local do Cruzeiro o favorito. O atacante, no entanto, somente poderá atuar por uma nova equipe a partir de 2 de junho, quando abre a janela de transferência da Fifa visando o Mundial de Clubes e novos registros.

O fim do contrato veio à tona com a entrevista do jogador após a derrota por 2 a 1 para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela Sul-Americana, quando ele se queixou de ter perdido a vaga no time titular. Isso estremeceu a relação com Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, e a diretoria.