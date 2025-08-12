Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 12/08/2025

O Atlético-MG começa a preparação para o confronto contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana. O feminino terá folga. Veja a programação do Galo nesta terça-feira (12).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

➡️ Vasco e Atlético-MG empatam em jogo marcado por gol relâmpago

Agenda

Após empatar com o Vasco por 1 a 1, o Atlético muda a competição em foco. O Galo agora começa a preparação para a Sul-Americana. O alvinegro treina na Cidade do Galo às 10h (de Brasília) nesta terça-feira, começando as preparações para o confronto contra o Godoy Cruz na quinta.

continua após a publicidade

Reinier

Reinier será apresentado pelo Atlético nesta terça-feira, na Arena MRV. A apresentação será às 15h (de Brasília), e terá a transmissão da Galo TV. O jovem de 23 anos assinou com o Galo por quatro anos e meio. O atleta chegou ao Atlético sem custos, porém o Real Madrid, ex-clube do meia, manterá 50% de uma eventual negociação futura.

Ficha técnica último jogo



VASCO 1 X 1 ATLÉTICO

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

🥅 Gols: Gabriel Menino (0'/ 1T°) / Vegetti (17'/ 1T°)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Freitas (VAS), Paulo Henrique (VAS) e Vegetti (VAS) / Alexsander (CAM)

🟥 Cartão vermelho:

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), João Victor, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho (Garré), Nuno Moreira (David) e Rayan; Vegetti.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino (Júnior Santos), Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander) e Scarpa (Caio Paulista); Rony (Bernard) e Cuello (Biel).

Coutinho e Rony em Vasco x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Próximos jogos do Galo