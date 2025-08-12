Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 12/08/2025
Reinier será apresentando nesta terça
O Atlético-MG começa a preparação para o confronto contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana. O feminino terá folga. Veja a programação do Galo nesta terça-feira (12).
Agenda
Após empatar com o Vasco por 1 a 1, o Atlético muda a competição em foco. O Galo agora começa a preparação para a Sul-Americana. O alvinegro treina na Cidade do Galo às 10h (de Brasília) nesta terça-feira, começando as preparações para o confronto contra o Godoy Cruz na quinta.
Reinier
Reinier será apresentado pelo Atlético nesta terça-feira, na Arena MRV. A apresentação será às 15h (de Brasília), e terá a transmissão da Galo TV. O jovem de 23 anos assinou com o Galo por quatro anos e meio. O atleta chegou ao Atlético sem custos, porém o Real Madrid, ex-clube do meia, manterá 50% de uma eventual negociação futura.
Ficha técnica último jogo
VASCO 1 X 1 ATLÉTICO
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
🥅 Gols: Gabriel Menino (0'/ 1T°) / Vegetti (17'/ 1T°)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Freitas (VAS), Paulo Henrique (VAS) e Vegetti (VAS) / Alexsander (CAM)
🟥 Cartão vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), João Victor, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho (Garré), Nuno Moreira (David) e Rayan; Vegetti.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino (Júnior Santos), Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander) e Scarpa (Caio Paulista); Rony (Bernard) e Cuello (Biel).
Próximos jogos do Galo
- 14 de agosto - Galo x Godoy Cruz - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana
- 17 de agosto - Galo x Grêmio - 16h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
- 21 de agosto - Godoy Cruz x Galo - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana
- 24 de agosto - São Paulo x Galo - 20h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
- 31 de agosto - Vitória x Galo - 18h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
