No Atlético-MG, Cuca fala sobre Dudu: ‘Muita lenha pra queimar’

Após a vitória do Atlético-MG sobre o Juventude, Cuca falou sobre a partida, próximos jogos e também sobre Dudu. O torcedor atleticano está na expectativa do anúncio do atacante. O comandante alvinegro comentou sobre o assunto.

Cuca fugiu do assunto, evitando cravar a chegada de Dudu ao Atlético. Porém, o comandante alvinegro elogiou bastante o jogador, relembrando os trabalhos que tiveram juntos.

- O Victor (diretor do Galo) quer falar alguma coisa? Não, é assim, o Dudu já trabalhou comigo no Palmeiras, já trabalhou comigo no Cruzeiro, é um jogador que eu tenho muito apreço como pessoa e como jogador. Eu acho que ele tem muita lenha ainda pra queimar, ele joga em diversas posições, é um jogador inteligente, jogador técnico e de força. Dudu, eu acho ele um baita jogador e eu torço pra que dê certo, pra que ele possa vir e deixar a gente ainda mais fortalecido.

O que sabemos

Dudu está muito próximo de se tornar jogador do Atlético. O atacante deve assinar até o fim de 2026, com a possibilidade de renovação por mais um ano, em casa de metas serem batidas. O anúncio pode ser feito ainda nesta terça-feira.

O salário de Dudu no Cruzeiro girava próximo a R$ 2 milhões, algo que não acontecerá no Galo. O atacante topou reduzir o salário e deve receber algo em torno de R$ 1 milhão.

Cuca enxerga Dudu como um possível meia na equipe atleticana, e não pretende utilizá-lo como um ponta.

Dudu rescindiu contrato com o Cruzeiro na última sexta-feira (2). (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Paulo Bracks sobre Dudu

Neste domingo, na chegada da delegação do Atlético-MG em Caxias do Sul, o CSO do Galo, Paulo Bracks confirmou avanço na contratação de Dudu.

O dirigente do Atlético deu entrevista à Rádio Itatiaia na chegada da delegação ao hotel. Paulo Bracks confirmou que desde o momento em que Dudu rescindiu com o Cruzeiro, houve o interesse atleticano. O CSO atleticano ressalta que ainda não está fechado.

- Quando o atleta ficou livre, a gente começou uma negociação, sim, com o atleta, com o jogador, assim que ele se desvinculou do clube anterior. As negociações, elas caminharam, de certa forma, rápido, mas ainda não está fechado. A gente tem trocado documentos, ainda não tá 100%. É um atleta que nos interessou, né? Como eu disse, a partir do momento que estava livre, um movimento que nos interessou e interessou a ele também, mas ainda não temos a conclusão. Se isso acontecer nos próximos momentos, não vou falar horas nem dias, todos ficarão sabendo.