Cruzeiro anuncia rescisão de contrato com atacante Dudu

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta sexta-feira (2), que chegou a um acordo com o atacante Dudu para a rescisão do contrato que venceria no fim da temporada 2027. Em reunião pela manhã, o empresário do jogador, André Cury, e a diretoria do Cruzeiro acertaram novo valor da multa rescisória. A quantia não foi divulgada, mas, segundo o jornalista Samuel Venâncio, será de R$ 15 milhões, a serem pagos parceladamente.

Com a rescisão, Dudu, de 33 anos, estará livre no mercado para acertar com outro clube, do Brasil ou do exterior. Atlético-MG, Botafogo e Grêmio estão acompanhando o caso e podem fazer proposta pelo atacante. Dudu, no entanto, somente poderá atuar por uma nova equipe a partir de 2 de junho, quando abre a janela de transferência da Fifa visando o Mundial de Clubes.

Como Dudu atuou em apenas cinco partidas pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o jogador poderá ser inscrito para o restante da competição por outro clube. O mesmo ocorre em relação à Copa do Brasil, já que o atacante não participou da vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, quinta-feira (1º). Na Copa Libertadores e Sul-Americana, Dudu poderá ser inscrito a partir das oitavas de final.

O desacordo de Dudu com o Cruzeiro veio à tona com a entrevista do jogador após a derrota por 2 a 1 para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela Sul-Americana, quando ele se queixou de ter perdido a vaga no time titular, a partir do jogo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão, em 13 de abril.

O técnico Leonardo Jardim, no entanto, afirmou que o problema com o jogador não foi causado pela entrevista e sim por ser comportamento dentro do grupo. No sábado (26), Dudu foi afastado da equipe para o jogo contra o Vasco, em Uberlândia, e depois proibido de treinar na Toca da Raposa, decisão que foi revogada no dia seguinte.

Dudu disputou 20 jogos pelo Cruzeiro nesta temporada

Contratado como um dos grandes reforços do Cruzeiro para 2025, Dudu foi apresentado com pompa no Mineirão no início de janeiro, mas deixa o clube com apenas 20 jogos disputados – incluindo a primeira passagem, são 46 jogos e cinco gols. Em junho do ano passado, o atacante chegou a acertar seu retorno, quando ainda tinha contrato com o Palmeiras, mas voltou atrás após pressão da torcida palmeirense.