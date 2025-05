Atlético-MG: Cuca revela que Hulk será poupado e fala de reforço

O Atlético-MG derrotou o Juventude por 1 a 0 nessa segunda-feira, pela sétima rodada do Brasileirão. Após a partida, Cuca já começou a projetar o próximo compromisso atleticano. O Galo volta a entrar em campo nesta quinta, pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

A partida será no Chile, contra o Deportes Iquique, pela quarta rodada da Sul-Americana. Cuca revelou que Hulk não vai viajar, e terá foco em recuperação, após ter um desequilíbrio constatado pela fisiologia do clube.

- O Hulk teve um pequeno desequilíbrio e constatado isso pela fisiologia, a gente achou melhor fazer essa correção para que ele possa estar na melhor condição dele ainda para tocar essas seis, sete partidas que vão faltar até a parada de começo de junho. Então é muito importante para ele essa semana, esses nove dias que ele vai trabalhar e muito para voltar muito forte. E a gente sabe da importância que ele tem, então prepara muito bem o jogador e esse pessoal que está aqui vai dar conta lá, se Deus quiser, lá no Chile.

continua após a publicidade

Apesar do desfalque do camisa sete, Cuca terá um reforço no Atlético. Júnior Santos viaja para reforçar o elenco. O comandante atleticano garantiu que o atacante não tem condição de atuar os 90 minutos.

- Júnior Santos não tem condição de jogar noventa, no máximo é uns 30 minutos que a gente vai poder utilizá-lo. Ele é um cara que o histórico dele não é de lesão, não é de lesão. E aqui ele teve, então a gente vai corrigir isso.

continua após a publicidade

Sobre o jogo

Cuca gostou da partida do Atlético, apesar de falar da falta de eficiência atleticana. O Galo finalizou 26 vezes, mas marcou apenas um gol, correndo riscos de sofrer o empate.

- Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, tamanho as oportunidades que a gente teve, né? Mais uma vez aí, vinte e cinco finalizações, vinte delas dentro da área, muita coisa. Dificilmente você vai pegar uma equipe que vai chegar aqui no Jaconi e vai ter uma uma imposição como a gente fez. Jogamos bola, jogamos para atacar, para defender, para jogar, precisávamos sair dessa posição incômoda e jogamos sem pressão, jogamos tranquilo com o time bastante jovem também.