Seleção oficializa convocação para a Copa do Mundo com três jogadores do Atlético

A seleção do Equador oficializou na noite deste domingo (31) a lista de convocados para a Copa do Mundo. Entre os nomes chamados pelo técnico Sebastián Beccacece estão três jogadores do Atlético: o lateral-direito Preciado, o volante Alan Franco e o atacante Alan Minda.

A seleção do Equador oficializou na noite deste domingo (31) a lista de convocados para a Copa do Mundo. Entre os nomes chamados pelo técnico Sebastián Beccacece estão três jogadores do Atlético: o lateral-direito Preciado, o volante Alan Franco e o atacante Alan Minda.

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Os atletas já haviam sido liberados pelo clube no fim da última semana para se apresentarem à seleção e, por isso, não participaram da vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Dos três convocados, apenas Alan Minda disputará sua primeira Copa do Mundo. Já Alan Franco e Preciado estiveram presentes na edição de 2022, realizada no Catar, e chegam para mais uma participação no principal torneio de seleções do planeta.

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Entre os representantes atleticanos, Alan Franco vive a condição mais consolidada dentro da equipe nacional. Titular frequente do Equador, o jogador tem sido utilizado na lateral direita, função diferente da que exerce no Atlético, onde atua predominantemente como volante. Preciado e Alan Minda, por sua vez, costumam iniciar as partidas no banco de reservas, mas são opções recorrentes para o decorrer dos jogos.

O Equador está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Curação e Costa do Marfim. Confira os jogos da seleção equatoriana na fase de grupos:

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Costa do Marfim x Equador – 14 de junho, às 20h

Equador x Curaçao – 20 de junho, às 21h

Equador x Alemanha – 25 de junho, às 17h

O Atlético celebrou a convocação de seus jogadores via redes sociais: "O Galo parabeniza os atletas pela convocação e deseja sucesso na competição, representando seu país no maior torneio do futebol mundial".

Preciado e Alan Franco pelo Equador (reprodução Instagram Preciado)

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