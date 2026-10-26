Atlético mantém equilíbrio em duelos recentes contra o Flamengo no Maracanã
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26)
Mesmo com a força do Flamengo como mandante, o Atlético tem conquistado bons resultados recentes no Maracanã. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes no estádio, o retrospecto é equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate.
As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é importante para o Galo, que busca manter a boa fase e seguir na briga por uma vaga na Libertadores.
No encontro mais recente no estádio, em 31 de julho de 2025, o Atlético venceu por 1 a 0. Antes disso, porém, o Flamengo levou a melhor por 1 a 0, em julho do mesmo ano. Em novembro de 2024, os times empataram sem gols pelo Brasileirão, enquanto o Rubro-Negro venceu por 3 a 1 pela Copa do Brasil. Já em novembro de 2023, o Galo conquistou uma vitória expressiva por 3 a 0 sobre os cariocas no Maracanã.
Considerando os cinco jogos, o Atlético marcou cinco gols e sofreu quatro, reforçando o equilíbrio recente do confronto no estádio. Agora, a equipe mineira tenta repetir os bons resultados para conquistar pontos importantes na reta final do Brasileirão.
Últimos cinco confrontos entre Flamengo e Atlético no Maracanã
- 31/07/2025 – Flamengo 0 x 1 Atlético – Copa do Brasil
- 27/07/2025 – Flamengo 1 x 0 Atlético – Campeonato Brasileiro
- 13/11/2024 – Flamengo 0 x 0 Atlético – Campeonato Brasileiro
- 03/11/2024 – Flamengo 3 x 1 Atlético – Copa do Brasil
- 29/11/2023 – Flamengo 0 x 3 Atlético – Campeonato Brasileiro
Retrospecto nos últimos cinco jogos
- Vitórias do Atlético: 2
- Vitórias do Flamengo: 2
- Empates: 1
- Gols do Atlético: 5
- Gols do Flamengo: 4
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