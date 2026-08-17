Atlético deve contratar mais um zagueiro? Domínguez responde Galo tem problemas por lesões e saídas no setor defensivo

Com lesões e saídas de defensores, o Atlético vive um momento de elenco enxuto no setor defensivo. Atualmente, o técnico Eduardo Domínguez conta com Ruan, Vitor Hugo e Vitão como opções de origem para a zaga, enquanto Lyanco e Léo Duarte estão no departamento médico. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo (16), Domínguez avaliou o momento do setor e confirmou que o clube trabalha para buscar uma possível solução no mercado.

Com lesões e saídas de defensores, o Atlético vive um momento de elenco enxuto no setor defensivo. Atualmente, o técnico Eduardo Domínguez conta com Ruan, Vitor Hugo e Vitão como opções de origem para a zaga, enquanto Lyanco e Léo Duarte estão no departamento médico. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo (16), Domínguez avaliou o momento do setor e confirmou que o clube trabalha para buscar uma possível solução no mercado.

Apesar do cenário de poucas opções, o treinador destacou que mantém tranquilidade em relação aos jogadores que estão à disposição e elogiou a atuação da defesa diante do Grêmio.

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— Você assistiu à última coletiva que eu fiz (contra o Bragantino). Me perguntaram sobre a lesão do Lyanco e eu falei da tranquilidade que eu tinha. Não mudou por um resultado ou por um momento que aconteceu hoje, que eles jogaram contra um centroavante muito forte e tiveram um grande trabalho. Porque eu olho eles todos os dias, então tenho essa tranquilidade de saber com que zagueiros estamos contando — afirmou.

No entanto, Domínguez reconheceu que a situação de Lyanco aumentou a necessidade de buscar um novo defensor. O argentino revelou que já conversa com Paulo Bracks e com a diretoria para encontrar a melhor alternativa.

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— Sim, há uma necessidade. Também depois de saber o tempo que Lyanco não vai estar em campo, começamos a falar com Paulo, com a diretoria, sobre o que seria a melhor opção. Então, estamos trabalhando nisso — disse.

Problemas na zaga do Atlético

Lyanco sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo após deixar o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana. O Atlético não estabeleceu prazo oficial para o retorno do zagueiro, mas lesões semelhantes podem exigir cerca de dois meses de recuperação.

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Outro desfalque é Léo Duarte. Contratado recentemente, o defensor sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita antes mesmo de estrear pelo clube e segue em recuperação.

Além dos lesionados, o Atlético também perdeu jogadores no setor. O chileno Ivan Román foi emprestado ao Colo-Colo, enquanto Junior Alonso deixou o clube e seguiu para o futebol dos Estados Unidos.

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Com isso, Domínguez tem atualmente Ruan, Vitor Hugo e Vitão como opções de origem para a zaga. Ruan é titular da equipe, enquanto Vitor Hugo e Vitão aparecem como alternativas no elenco.

A busca por um novo defensor acontece em um momento importante da temporada. O Atlético disputa o Campeonato Brasileiro e terá pela frente o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino, além das quartas de final da Copa do Brasil diante do Cruzeiro.

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Domínguez x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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