Artilheiro do Atlético, Cuello evita empolgação: 'Não gosto de me achar muito' Atacante marcou dois gols diante do Grêmio e chegou a artilharia do Galo no ano com seis

Cuello vive grande momento com a camisa do Atlético. Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo, na Arena MRV, o atacante chegou a seis gols na temporada e se tornou o artilheiro da equipe ao lado de Bernard. Apesar da fase goleadora, o argentino mantém os pés no chão e destaca que o principal objetivo é continuar ajudando o Atlético, seja com gols, assistências ou até mesmo na entrega dentro de campo.

Cuello vive grande momento com a camisa do Atlético. Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo, na Arena MRV, o atacante chegou a seis gols na temporada e se tornou o artilheiro da equipe ao lado de Bernard. Apesar da fase goleadora, o argentino mantém os pés no chão e destaca que o principal objetivo é continuar ajudando o Atlético, seja com gols, assistências ou até mesmo na entrega dentro de campo.

— Estou me sentindo bem, mas sempre falo que não gosto de me achar muito, porque senão o jogador empolga e acaba fazendo coisa que não deve. Sou um cara que procura melhorar, ajudar a equipe, seja com gol, assistência, dando carrinho. Eu fico feliz quando o time ganha e de ver meus companheiros felizes. Feliz por essa sequência, mas isso não diz nada. Ainda temos um longo ano pela frente e espero continuar ajudando essa equipe maravilhosa — disse Cuello.

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Melhor partida pelo Atlético?

O atacante também foi questionado se a atuação contra o Grêmio foi a sua melhor pelo Atlético. Cuello, porém, afirmou que não considera dessa maneira e lembrou que já teve partidas em que apresentou um desempenho melhor, mesmo sem marcar.

— Não sei se foi a melhor, eu pessoalmente não sinto assim. Foram dois gols, claro, mas acho que tiveram partidas melhores minhas e acabei não fazendo gol. Procuro sempre melhorar, ajudar a equipe e meus companheiros. Fico muito feliz pelos dois gols, claro. Para um atacante é importante sempre fazer gols. Fico feliz de ajudar a equipe e que a gente continue nessa sequência — completou.

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Cuello comemora gol x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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