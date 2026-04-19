Domínguez elogia postura do Atlético e explica cobrança ao jogadores: 'Sei que podem mais'

Neste domingo (19), o Atlético foi superado por 2 a 0 pelo Coritiba, no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe e lamentou o resultado, apesar da postura apresentada em campo. Ele também comentou a cobrança feita aos jogadores, destacando que reconhece a qualidade do elenco e acredita que o time pode entregar mais.

Neste domingo (19), o Atlético foi superado por 2 a 0 pelo Coritiba, no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe e lamentou o resultado, apesar da postura apresentada em campo. Ele também comentou a cobrança feita aos jogadores, destacando que reconhece a qualidade do elenco e acredita que o time pode entregar mais.

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Domínguez avaliou que o Atlético fez uma boa atuação, mas não conseguiu transformar o desempenho em resultado. Segundo ele, vencer seria o ideal, mas é preciso valorizar o que foi produzido pela equipe ao longo da partida. O treinador ainda lamentou os erros que acabaram sendo decisivos no placar e afirmou que trabalhará para corrigi-los:

— Você acha que jogando assim vamos perder mais ou ganhar mais? Como queremos ganhar? Se não ganha é como queremos perder? O jogo mais importante que tem o Coritiba são as transições e quase não chegaram a área nas transições. Defendeos muito bem quando atacamos e quando eles tinham a bola também — iniciou o treinador

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Essas partidas um erro pode mudar tudo, a equipe escolheu essa forma porque acreditam nessa forma. Perder jogando bem ou ganhar jogando mal sempre vou querer ganhar, mas perder dessa forma me dá tranquilidade porque são erros pontuais. Temos que seguir trabalhando mas me da a sensação que este é o caminho, independente de quem joga mas a forma como queremos jogar e vencer a partida. Nos da muita dor essa partida porque foram erros pontuais e isso se pode corrigir — analisou Domínguez

Jogadores do Atlético podem entregar mais

O treinador do Atlético também comentou a cobrança feita aos jogadores na última partida. Domínguez afirmou que cobra a equipe porque acredita no potencial do elenco e entende que os atletas podem entregar mais. Segundo ele, essa exigência busca justamente elevar o desempenho do grupo e, consequentemente, gerar resultados mais positivos:

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Vou seguir exigindo o máximo que eu posso, porque sei que eles podem dar mais, mas preciso também que eles exijam de mim para que eu possa resolver melhores situações, escalações, táticas, melhores treinamentos, eles tem que me exigir. Vamos crescer. Perdemos, mas vamos parar de acreditar no que fazemos? Hoje me doeu porque esses jogadores não mereciam sair com esse resultado — explicou Domínguez

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Domíguez em Coritiba x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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