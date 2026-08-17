Análise: Atlético amadurece sob Domínguez e consolida identidade Galo dominou e venceu com tranquilidade o Grêmio pelo Brasileirão

O Atlético vive um bom momento e conquistou mais uma vitória, desta vez diante do Grêmio. O Galo teve uma atuação convincente, mostrando identidade, personalidade e capacidade para controlar os diferentes momentos da partida e vencer com autoridade.

O Atlético vive um bom momento e conquistou mais uma vitória, desta vez diante do Grêmio. O Galo teve uma atuação convincente, mostrando identidade, personalidade e capacidade para controlar os diferentes momentos da partida e vencer com autoridade.

Diante do Grêmio, o Atlético apresentou uma de suas melhores atuações desde a chegada de Eduardo Domínguez. A equipe mostrou organização, eficiência e segurança para colocar em prática o que vem sendo trabalhado pelo treinador.

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A cada partida, o Atlético demonstra estar mais adaptado às ideias do técnico argentino. Domínguez parece ter implementado de vez sua proposta de jogo, e o Galo começa a apresentar cada vez mais a cara de seu treinador, com uma identidade clara e uma maneira definida de atuar.

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Primeiro tempo

Mesmo com as mudanças promovidas por Eduardo Domínguez, o Atlético manteve o esquema tático que vem utilizando nas últimas partidas: uma linha de três defensores, com dois alas bem abertos e avançados pelas laterais, dois homens no meio-campo e três jogadores mais à frente.

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Nos primeiros minutos, o Atlético controlou as ações da partida, teve mais posse de bola e manteve volume no campo ofensivo. Cuello e Lodi atuavam pelas alas, alargando o campo e dando profundidade à equipe, além de oferecerem boas alternativas com ultrapassagens e infiltrações nas costas da defesa.

Aos 13 minutos, em uma dessas jogadas, Cuello encontrou Lodi por cima. O lateral apareceu nas costas da defesa, entrou de frente para o gol, mas cabeceou para fora e desperdiçou uma boa oportunidade de abrir o placar.

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Pouco depois, o Atlético seguiu pressionando e encontrou o gol em uma jogada de bola parada. Igor Gomes cobrou e encontrou Vitor Hugo, que se desmarcou, ganhou da marcação e cabeceou firme para colocar o Galo em vantagem.

Com o 1 a 0 no placar, o Atlético diminuiu o ritmo e passou a dar um pouco mais de espaço para o Grêmio. A equipe gaúcha teve mais posse por alguns minutos, mas encontrava dificuldades para avançar. O Galo mantinha boa compactação entre as linhas e um sistema defensivo bem organizado, impedindo que o Tricolor conseguisse penetrar na defesa.

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Por volta dos 30 minutos, o Atlético teve um problema. Igor Gomes, que havia dado a assistência para o gol, sentiu um problema no pé e precisou ser substituído. Bernard entrou em seu lugar.

Depois de alguns minutos em que o Grêmio tentou construir suas jogadas com a posse de bola, o Atlético retomou o controle. A equipe voltou a circular a bola, procurou espaços e tentou encontrar caminhos para chegar ao ataque e ampliar a vantagem.

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Sem sofrer grandes sustos, o Galo controlou a partida até o fim da primeira etapa e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Vitor Hugo comemora gol contra o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, com a vantagem no placar, o Atlético adotou uma postura que já se tornou comum sob o comando de Eduardo Domínguez: baixou o bloco e deu mais espaço para o Grêmio ter a bola. Nos primeiros minutos, o Tricolor aproveitou e conseguiu criar algumas oportunidades, colocando pressão sobre a equipe atleticana.

O Galo viveu um momento de instabilidade, com algumas jogadas perigosas do adversário e ficando próximo de sofrer o empate. Ainda assim, a equipe conseguiu resistir e manteve a organização defensiva para evitar que o Grêmio transformasse a pressão em gol.

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A estratégia atleticana era clara: recuperar a bola e explorar as transições rápidas para pegar a defesa tricolor desorganizada. Quando encontrava espaço para acelerar, o Galo levava perigo.

Na primeira oportunidade em que conseguiu encaixar uma transição rápida, o Atlético foi fatal e ampliou a vantagem. Lodi avançou pela ala esquerda e fez um belo cruzamento, que atravessou toda a área até encontrar Cuello. O atacante apareceu bem posicionado e mandou para as redes.

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Menos de cinco minutos depois, em uma jogada semelhante, o Galo marcou novamente. Bernard encontrou Maycon, que devolveu para o camisa 11. O meia-atacante bateu cruzado, o goleiro defendeu parcialmente e, no rebote, Cuello apareceu novamente para empurrar a bola para o gol e deixar o Atlético ainda mais confortável no placar.

Mesmo com os três gols de vantagem, o Atlético continuou chegando com perigo e criando oportunidades, principalmente a partir das transições rápidas. A posse de bola estava com o Grêmio, mas o Galo conseguia se defender muito bem e aproveitar os espaços deixados pelo adversário nos contra-ataques.

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O Atlético apresentou uma das melhores atuações desde a chegada de Eduardo Domínguez. A equipe mostrou, principalmente, eficiência para construir as oportunidades e aproveitar as chances criadas. Além disso, teve equilíbrio, com uma defesa sólida e organizada que conseguiu conter as investidas do Grêmio.

O time de Eduardo Domínguez demonstra cada vez mais uma ideia de jogo clara. O Atlético começa a apresentar uma maneira de jogar definida, com identidade, personalidade e, principalmente, capacidade de entender os diferentes momentos das partidas.

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Cuello comemora gol x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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