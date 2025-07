Atlético-MG é time que menos perdeu entre integrantes da Série A

Com a derrota do Flamengo no Super Mundial de Clubes, o Atlético-MG se isolou como o time da Série A que menos perdeu em 2025. O Galo tem apenas quatro derrotas em 34 jogos disputados neste ano, com um aproveitamento de cerca de 63%.

A equipe de Cuca estava empatada com o Flamengo, mas se isolou. Palmeiras, Internacional e Fluminense seguem no Top-5.

Top-5

Atlético - 4 derrotas. Flamengo - 5 derrotas. Palmeiras - 5 derrotas. Internacional - 6 derrotas. Fluminense - 7 derrotas.

Derrotas do Galo no ano

América-MG 1 x 0 Galo - Campeonato Mineiro

Grêmio 2 x 1 Galo - Brasileirão

Santos 2 x 0 Galo - Brasileirão

Iquique 3 x 2 Galo - Sul-Americana

O CSO do Atlético, Paulo Bracks comemorou os números atleticanos na temporada. O cartola ressaltou que nos últimos 14 jogos, o Galo perdeu apenas uma vez.

- As críticas são do jogo, normal, e aceitamos, sem problemas. Ela tem que nos fazer crescer. Mas perdemos um jogo nos últimos 14 jogos. É um quadro real e que precisa ser valorizado.

Retorno aos jogos

O Atlético-MG está de volta aos treinos. Após 17 dias de férias, o elenco do Galo vem fazendo atividades na Cidade do Galo. O que antes era incerto, já não é mais. O clube mineiro anunciou que fará um jogo treino neste sábado (5).

O Atlético vai enfrentar o Betim, às 10h, na Cidade do Galo. A atividade será fechada, sem presença da torcida e da imprensa.

Será o primeiro jogo do Atlético em quase um mês. Mesmo não sendo uma partida oficial. A última vez que o Galo entrou em campo foi contra o Internacional, no dia 12 de junho, pelo Brasileirão. Na ocasião, o alvinegro venceu por 2 a 0.

O próximo jogo oficial do Atlético será contra o Bahia, também pelo Brasileirão. A partida será na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do torneio. Entre as duas partidas pelo torneio, houve um hiato de um mês, por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.