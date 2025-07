Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 03/07/2025

O Atlético-MG tem dia cheio nesta quarta-feira (2). O profissional masculino treina em um período na Cidade do Galo. Enquanto isso, o sub-20 e o sub-17 também farão atividades no centro de treinamento atleticano.

Agenda

O elenco masculino do Atlético irá ter treino em apenas um turno nesta quinta-feira (3). A primeira atividade será às 10h (de Brasília), na Cidade do Galo.

Os jogadores seguem fazendo atividades com a comissão, enquanto Cuello e Arana farão atividades separadas do grupo, a dupla fará uma corrida no campo, em separado, com a preparação física e fisioterapia. O lateral e o atacante do Atlético possuem ambos uma lesão na coxa direita.

Galinho

O Galinho não tem compromissos fora da Cidade do Galo nesta quinta-feira. O sub-20 e o sub-17 treinam no centro de treinamento atleticano. O categoria mais velha fará atividade às 9h30 (de Brasília), enquanto os garotos de 17 anos ou menos treinam às 10h.

Anuncio de argentino

Três anos atrás, em 2022, também no dia 3 de julho, o Atlético anunciava Cristian Pavón, atacante argentino, que tinha história contra o Galo. O jogador esteve envolvido na confusão na partida entre Atlético e Boca Juniors pela Libertadores de 2021, no Mineirão.

Jogador foi punido por confusão em 2021, quando ainda atuava pelo Boca Juniors, da Argentina - (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Ao todo, foram 72 jogos com a camisa atleticana, com cinco gols marcados. O argentino conquistou o Campeonato Mineiro duas vezes com o Atlético, em 2023 e 2024, ano que deixou o clube e goi para o Grêmio.

