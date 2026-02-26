Times brasileiros avançam com 100% às semifinais do Sul-Americano de vôlei

Os três representantes do Brasil - Cruzeiro, Campinas e Minas - terminaram suas participações na fase de grupos do Sul-Americano de vôlei nesta quinta-feira (26). Cada equipe venceu seus dois jogos e avançou à fase de semifinais da competição, que acontece em Campinas (SP) pela primeira vez.

Para cravarem suas vagas, em jogos válidos pela segunda rodada, o Cruzeiro passou pelo Defensores de Banfield (ARG) por 3 sets a 0 (25/14, 25/18 e 25/21) e, na sequência, o Minas bateu o Ciudad Voley (ARG) por 3 a 1 (22/25, 25/23, 25/21 e 30/28). Já na partida que fechou o dia, o anfitrião Campinas venceu o San Lorenzo por 3 sets a 0 (25/18, 25/18 e 25/13).

Confira a campanha das equipes brasileiras no Sul-Americano até aqui

Campinas - Grupo A

Campinas 3 x 0 Deportivo Murano (CHI) - 26/24, 25/20 e 25/22

x 0 Deportivo Murano (CHI) - 26/24, 25/20 e 25/22 Campinas 3 x 0 San Lorenzo (ARG) - 25/18, 25/18 e 25/13

Cruzeiro - Grupo B

Cruzeiro 3 x 0 Lagomar (URU) - 25/11, 25/18 e 25/13

x 0 Lagomar (URU) - 25/11, 25/18 e 25/13 Cruzeiro 3 x 0 Banfield (ARG) - 25/14, 25/18 e 25/21

Minas - Grupo C

Minas 3 x 0 Deportivo JML (EQU) - 25/15, 25/14 e 25/14 Minas 3 x 1 Ciudad Voley (ARG) - 22/25, 25/23, 25/21 e 30/28

Cruzeiro está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Agenda da competição

Sexta-feira (27/02) - fase de grupos

Defensores de Banfield (ARG) x Lagomar (URU) - 14h San Lorenzo (ARG) x Murano (CHI) - 17h Club Deportivo JML (EQU) x Ciudad Voley (ARG) - 20h

Sábado (28/02) - fase de grupos

Cruzeiro x Minas - 15h30

Campinas x adversário a definir - 18h30

Domingo (29/02) - final - 20h30

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Formato de disputa

Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.