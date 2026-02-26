menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Times brasileiros avançam com 100% às semifinais do Sul-Americano de vôlei

Próxima fase acontece neste sábado (28)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/02/2026
22:19
Minas avança à semifinal do Sul-Americano de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)
imagem cameraMinas avança à semifinal do Sul-Americano de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os três representantes do Brasil - Cruzeiro, Campinas e Minas - terminaram suas participações na fase de grupos do Sul-Americano de vôlei nesta quinta-feira (26). Cada equipe venceu seus dois jogos e avançou à fase de semifinais da competição, que acontece em Campinas (SP) pela primeira vez.

continua após a publicidade

Relacionadas

Para cravarem suas vagas, em jogos válidos pela segunda rodada, o Cruzeiro passou pelo Defensores de Banfield (ARG) por 3 sets a 0 (25/14, 25/18 e 25/21) e, na sequência, o Minas bateu o Ciudad Voley (ARG) por 3 a 1 (22/25, 25/23, 25/21 e 30/28). Já na partida que fechou o dia, o anfitrião Campinas venceu o San Lorenzo por 3 sets a 0 (25/18, 25/18 e 25/13).

➡️ Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino 2026: equipes, formato e agenda

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira a campanha das equipes brasileiras no Sul-Americano até aqui

Campinas - Grupo A

  • Campinas 3 x 0 Deportivo Murano (CHI) - 26/24, 25/20 e 25/22
  • Campinas 3 x 0 San Lorenzo (ARG) - 25/18, 25/18 e 25/13

Cruzeiro - Grupo B

  • Cruzeiro 3 x 0 Lagomar (URU) - 25/11, 25/18 e 25/13
  • Cruzeiro 3 x 0 Banfield (ARG) - 25/14, 25/18 e 25/21

Minas - Grupo C

  1. Minas 3 x 0 Deportivo JML (EQU) - 25/15, 25/14 e 25/14
  2. Minas 3 x 1 Ciudad Voley (ARG) - 22/25, 25/23, 25/21 e 30/28
Cruzeiro está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
Cruzeiro está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Agenda da competição

Sexta-feira (27/02) - fase de grupos

  1. Defensores de Banfield (ARG) x Lagomar (URU) - 14h
  2. San Lorenzo (ARG) x Murano (CHI) - 17h
  3. Club Deportivo JML (EQU) x Ciudad Voley (ARG) - 20h

Sábado (28/02) - fase de grupos

  • Cruzeiro x Minas - 15h30
  • Campinas x adversário a definir - 18h30

Domingo (29/02) - final - 20h30

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

+Aposte na vitória do seu time no Sul-Americano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Formato de disputa

Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias