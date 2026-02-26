Times brasileiros avançam com 100% às semifinais do Sul-Americano de vôlei
Próxima fase acontece neste sábado (28)
- Matéria
- Mais Notícias
Os três representantes do Brasil - Cruzeiro, Campinas e Minas - terminaram suas participações na fase de grupos do Sul-Americano de vôlei nesta quinta-feira (26). Cada equipe venceu seus dois jogos e avançou à fase de semifinais da competição, que acontece em Campinas (SP) pela primeira vez.
Relacionadas
Para cravarem suas vagas, em jogos válidos pela segunda rodada, o Cruzeiro passou pelo Defensores de Banfield (ARG) por 3 sets a 0 (25/14, 25/18 e 25/21) e, na sequência, o Minas bateu o Ciudad Voley (ARG) por 3 a 1 (22/25, 25/23, 25/21 e 30/28). Já na partida que fechou o dia, o anfitrião Campinas venceu o San Lorenzo por 3 sets a 0 (25/18, 25/18 e 25/13).
➡️ Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino 2026: equipes, formato e agenda
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira a campanha das equipes brasileiras no Sul-Americano até aqui
Campinas - Grupo A
- Campinas 3 x 0 Deportivo Murano (CHI) - 26/24, 25/20 e 25/22
- Campinas 3 x 0 San Lorenzo (ARG) - 25/18, 25/18 e 25/13
Cruzeiro - Grupo B
- Cruzeiro 3 x 0 Lagomar (URU) - 25/11, 25/18 e 25/13
- Cruzeiro 3 x 0 Banfield (ARG) - 25/14, 25/18 e 25/21
Minas - Grupo C
- Minas 3 x 0 Deportivo JML (EQU) - 25/15, 25/14 e 25/14
- Minas 3 x 1 Ciudad Voley (ARG) - 22/25, 25/23, 25/21 e 30/28
Agenda da competição
Sexta-feira (27/02) - fase de grupos
- Defensores de Banfield (ARG) x Lagomar (URU) - 14h
- San Lorenzo (ARG) x Murano (CHI) - 17h
- Club Deportivo JML (EQU) x Ciudad Voley (ARG) - 20h
Sábado (28/02) - fase de grupos
- Cruzeiro x Minas - 15h30
- Campinas x adversário a definir - 18h30
Domingo (29/02) - final - 20h30
*HORÁRIOS DE BRASÍLIA
+Aposte na vitória do seu time no Sul-Americano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Formato de disputa
Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias