Senhor Copa Brasil: Filipe Ferraz, o elo entre o passado e o presente do Cruzeiro

O Sada Cruzeiro inicia sua caminhada na Copa Brasil nesta quarta-feira (28), contra o Guarulhos, apostando na experiência de seu comandante. O técnico Filipe Ferraz é o personagem mais vitorioso da história do torneio, tendo participado de todas as edições e conquistado títulos tanto como jogador quanto como treinador.

Filipe defendeu a camisa da Raposa como jogador por 11 temporadas, de 2010 até sua aposentadoria em abril de 2021, quando assumiu o cargo de técnico. Ao todo, sua trajetória no clube soma seis títulos de Superliga, três Mundiais e 11 Mineiros. Na Copa Brasil, ele faturou cinco troféus como atleta (incluindo a primeira edição, em 2014) e outros três com a prancheta na mão.

Por ser um torneio eliminatório, Filipe destaca que a margem de erro é mínima, o que exige um preparo psicológico diferenciado do grupo.

-A Copa Brasil vale vaga no Sul-Americano, então impacta diretamente o planejamento da temporada seguinte. É uma competição de mata-mata, curta, em que não há muito espaço para erro. Ela não define tudo o que vai acontecer na Superliga, mas é um bom teste. Você vê como a equipe reage à pressão em momentos decisivos - afirmou o técnico.

-Estar no Sada Cruzeiro já traz uma cobrança natural. Nossa responsabilidade é manter o nível de exigência alto todos os dias. O clube já tem essa mentalidade vencedora na sua estrutura e os atletas que chegam vão assimilando isso - completou.

Filipe Ferraz é o atual treinador do Cruzeiro (Foto: Filipe Ferraz)

Principais Títulos como Jogador (Sada Cruzeiro):

Copa Brasil: 6 vezes (incluindo 2020/21, seu último ano).

6 vezes (incluindo 2020/21, seu último ano). Superliga: 6 vezes (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18).

6 vezes (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18). Mundial de Clubes: 3 vezes (2013, 2015, 2016).

3 vezes (2013, 2015, 2016). Campeonato Mineiro: 11 vezes (de 2010 a 2020).

Principais Títulos como Técnico (2021-2025):

Copa Brasil: 2023, 2024

2023, 2024 Superliga: 2021/22, 2022/23, 2024/25 (10º título total na competição, somando sua carreira de atleta).

2021/22, 2022/23, 2024/25 (10º título total na competição, somando sua carreira de atleta). Mundial de Clubes: 2021, 2024 (totalizando 5 mundiais para o clube).

2021, 2024 (totalizando 5 mundiais para o clube). Sul-Americano de Clubes: Vários títulos, incluindo 2022, 2023, 2024.

Vários títulos, incluindo 2022, 2023, 2024. Supercopa: 2021, 2022, 2024.

2021, 2022, 2024. Campeonato Mineiro: Várias edições (Pentadecacampeão Mineiro em 2024).

Onde assistir Cruzeiro x Guarulhos

Data: quarta-feira (28), às 21h (Horário de Brasília)

Local: Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

Competição: Copa do Brasil de vôlei masculino (Quartas de final)

Transmissão ao vivo: SporTV2 e pela VBTV