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Para ficar de olho: jovens que buscam despontar na Superliga masculina 2026/27

Lucas Cambuim, Willian Pereira e Caio Souza buscam mais espaço nesta temporada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Promessas da Superliga masculina 2026/27
Promessas da Superliga masculina 2026/27 (Fotos: Reprodução/Instagram, Reprodução/Instagram e Felipe Wiira/Sesi Bauru)

O pontapé da Superliga masculina de vôlei será dado neste sábado (24) e, com ele, mais uma oportunidade de jovens atletas despontarem no campeonato mais importante da modalidade no país. Lucas Cambuim, Willian Pereira e Caio Souza são nomes que buscam seu espaço e para ficar de olho ao longo da temporada 2026/27.

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Lucas Cambuim: um gigante no meio de rede mineiro

Do alto de seus 2,16m e aos 16 anos, o central Lucas Cambuim começou a transição para o profissional do Minas em 2025/26 depois de se destacar pela base do clube. Em 2024, por exemplo, pelo sub-19, Lucão — como é apelidado — venceu todos os oito torneios que disputou. Entre eles, Campeonato Brasileiro Interclubes, Metropolitano, Regional e Taça Paraná.

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Seguindo a integração na equipe principal do Minas, Lucas integrou o elenco campeão mineiro deste ano. Na Superliga 2026/27, é provável que receba mais oportunidades em quadra. O central brigará pelo espaço com Michel Saraiva e Geovane Kuhnen, jogadores que vêm sendo titulares na equipe de Pedro Uehara — o Peu.

Lucas Camboim Mineiro, campeão do Campeonato Mineiro de Vôlei, com troféu circular e medalha.
Lucas Camboim fez parte da campanha do título estadual do Minas (Foto: Reprodução/Instagram)

Willian Pereira: em busca da consolidação no profissional

A partir desta temporada, Willian Pereira está oficialmente promovido ao elenco profissional do Sesi Bauru. O central de 2,10m e 21 anos, na base, também integrou o Fluminense, por onde chegou a disputar a Superliga C.

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Em seu primeiro ano pelo Sesi Bauru, na última temporada, o jogador integrou a equipe campeã do Campeonato Paulista Sub-21 e passou a ter oportunidades junto ao grupo profissional. Willian também entrou em quadra pela Superliga 2025/26 e chegou a marcar pontos na última rodada da fase classificatória.

William Pereira, campeão paulista sub-21 de vôlei pelo Sesi/Bauru, segurando o troféu no piso da quadra.
Willian Pereira com o troféu do título paulista sub-21 pelo Sesi Bauru (Foto: Reprodução/Instagram)

Prodígio na distribuição de jogo

Formado no Cruzeiro, Caio Souza é mais um atleta da base que briga por oportunidades na Superliga 2026/27. O levantador de 1,84m e 18 anos esteve em quadra na campanha do terceiro lugar da Raposa no Campeonato Mineiro, após ter estreado no profissional em setembro de 2025. Nesta temporada, pelo sub-21, Caio conquistou o título do Campeonato Brasileiro Interclubes e foi eleito o melhor levantador do torneio.

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Três jogadores do Minas Vôlei, uniformes azuis com patrocínio SADA, na quadra de vôlei
Caio Souza, levantador do Cruzeiro no Campeonato Mineiro (Foto: Reprodução/Instagram)

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