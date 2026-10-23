Do pódio ao altar: Cachopa planeja casamento com medalha olímpica após LA 2028
Noivo de jogadora italiana, levantador quer se casar apenas depois dos Jogos Olímpicos
Um casamento costuma levar tempo para ser organizado. No caso do levantador Fernando Cachopa, serão dois anos de planejamento até a cerimônia que celebrará o amor dele e da italiana e também jogadora de vôlei, Sofia Monza. O motivo da longa espera tem nome e sobrenome: Olimpíadas de Los Angeles 2028.
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A terceira participação do atleta em Jogos Olímpicos se tornou uma obsessão tão grande que ele só pensa em casar depois do torneio. O resultado tem uma influência considerável na decisão do jogador, que almeja levar a futura medalha direto para o altar.
— Se eu ganhar uma medalha, vou subir no altar com a medalha no peito, pô. Não tem essa. Até porque eu estou pensando em planejar para uma semana depois das Olimpíadas. Então, aquela semana ali, eu não vou tirar do peito a medalha, se a gente ganhar — contou Cachopa, em entrevista exclusiva ao Lance!.
Cachopa pediu a então namorada em noivado em setembro. O levantador aproveitou uma das raras folgas que teve na Seleção Brasileira, durante passagem na Itália para amistosos, e proporcionou uma surpresa para sua companheira.
Nas redes sociais, Sofia Monza, que atua pelo Trentino, compartilhou fotos onde exibe, orgulhosa, o anel entregue pelo jogador. O pedido de noivado aconteceu ao ar livre, próximo a um lago e a uma floresta italianas.
Cachopa e Sofia se conheceram em 2023, quando o levantador vestia as cores do Monza, e ela do Busto Arsizio. Há três anos e meio juntos e agora noivos, os "pombinhos" desfrutam das experiências vividas dia a dia no vôlei e não têm pressa para o casamento.
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Cachopa acredita em medalha em Los Angeles
Para Cachopa, as experiências olímpicas passadas, em Tóquio e Paris, dão a esperança de que o Brasil pode surpreender e voltar a subir ao pódio.
— Então, Olimpíada é uma coisa diferente, é estranho. Você aponta um favorito, às vezes o favorito nem chega. E, talvez, tenham times que possam surpreender. Eu quero acreditar. Eu acredito realmente que a gente pode ser um desses times — afirmou.
Cachopa encerrou os compromissos com a Seleção Brasileira no mês passado, após a conquista do Sul-Americano no Rio de Janeiro, que garantiu a classificação antecipada para os Jogos de Los Angeles. O vôlei de seleções será retomado em 2027 com a Liga das Nações, entre junho e julho, e a Copa do Mundo, em setembro.
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