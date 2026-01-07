Recuperada de lesão, Ana Cristina retoma titularidade no vôlei turco

A sequência de jogos da ponteira Ana Cristina, uma das principais atletas da seleção feminina, anima os "voleifãs" neste início de 2026. A brasileira foi titular do Fenerbahçe na vitória por 3 sets a 0 (25/16, 25/20, 25/11) sobre o Budowlani Lodz, da Polônia, em jogo válido pela Champions League feminina, na última terça-feira (6).

continua após a publicidade

➡️Jogadora de vôlei leva multa de R$50mil após agredir companheira

➡️Atletas experientes e talentos em ascensão brilharam no esporte paralímpico em 2025

Aninha esteve em quadra desde o início da partida, assumindo a vaga da russa Arina Fedorovtseva, que foi impedida de entrar na Polônia por um problema de visto. Ela terminou a partida com 12 pontos, sendo 11 de ataque, com uma eficiência de 73%, e um ponto de bloqueio.

A partida como titular marca um passo importante na retomada de Ana Cristina na elite do vôlei, após os cinco meses de recuperação intensiva da lesão no joelho sofrida durante a Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2025. O jogo contra o Budowlani Lodz foi o segundo da brasileira em 2026 - ela saiu do banco de reservas na vitória do Fenerbahçe sobre o Aras Kargo, na estreia da temporada.

continua após a publicidade

Com Ana Cristina titular, Fenerbahce venceu na Champions League feminina (Foto: Champions League Vôlei)

Relembre a lesão de Ana Cristina

Ana Cristina sentiu o problema durante o segundo set da vitória brasileira sobre a França por 3 sets a 2, na etapa do Japão da Liga das Nações, em 10 de julho. A jogadora aterrissou de uma tentativa de bloqueio já sentindo dores. A atleta deixou a quadra carregada por membros da comissão técnica e assistiu ao restante da partida em uma cadeira de rodas, junto às jogadoras reservas.

Na época, a ponteira era a principal pontuadora da Seleção Brasileira na competição. Após exames, foi constatado que Ana Cristina havia sofrido uma lesão no menisco medial. Ainda em julho, a jogadora realizou uma cirurgia para corrigir o problema, com a previsão de retornar à ação em três ou quatro meses.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial