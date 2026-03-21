Marcelle, do Fluminense, projeta playoffs da Superliga: 'Cabeça boa'

Na noite desta sexta-feira (20), o Fluminense superou o Tijuca por 3 sets a 1 (25/21, 22/25, 25/17 e 25/18) e garantiu, com uma rodada de antecedência, a sexta posição da fase classificatória da Superliga. Ao final da partida, a líbero Marcelle, eleita a melhor jogadora do confronto, refletiu sobre a campanha do Tricolor e o que deve ser feito nos playoffs.

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➡️ Fluminense leva susto, mas vence o já rebaixado Tijuca na Superliga Feminina

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Até aqui, na penúltima rodada da Superliga, o Fluminense soma 32 pontos conquistados após 13 vitórias em 21 jogos. A campanha da equipe foi marcada por altos e baixos, mas, para Marcelle, isso é combustível para um bom desempenho na fase eliminatória.

— Tivemos momentos bons e ruins. Mas essa reta final é muito importante e a gente sabe que tem que estar com a cabeça boa e trabalhar para fazer uma boa fase de playoffs e, quem sabe, chegar a uma semifinal e final.

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Fluminense na Superliga Feminina 2025/2026 (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

A atuação da líbero foi essencial para a vitória do Tricolor nesta sexta-feira (20). Em momentos de dificuldades da equipe da casa, Marcelle brilhou nas defesas e possibilitou pontos importantes do Fluminense. Não à toa, foi premiada com o Troféu VivaVôlei ao final da partida.

— Eu fico feliz, mas o trabalho foi todo em conjunto. Hoje a Pietra e a Vanessa (ponteiras) jogaram e foi muito importante. Não só eu ajudar elas, mas elas também me ajudarem. Foi um jogo coletivo e foi isso que deu a vitória para a gente.

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Próximo compromisso do Fluminense na Superliga Feminina

A última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina acontece nesta terça-feira (24), e todos os jogos serão disputados de forma simultânea, às 21h (de Brasília). O Fluminense, em casa, mede forças com o Brasília, time que, na nona posição, não tem mais chances matemáticas de classificação para o mata-mata do campeonato.