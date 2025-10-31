Surpresa no mundo vôlei. A bicampeã olímpica Jaque está de volta! O Pinheiros anunciou a contratação da ponteira para a disputa da Superliga B. O anúncio foi feito pela equipe paulista nesta sexta-feira (31), confirmando o acerto da jogadora de 41 anos para a temporada 2025/2026.

Jaqueline estava sem clube desde 2023, quando tinha acertado com o Campinas mas o projeto teve problemas financeiros e acabou cancelado. A última temporada completa que a ponteira fez foi por Osasco, em 2021.

— Eu espero compartilhar ao máximo minha experiência com elas. Já passei por várias coisas na minha vida, entre seleção e clubes. Eu tenho uma bagagem grande na minha carreira e espero poder passar um pouco disso para elas dentro de casa e no dia a dia - contou.

Além das duas medalhas de ouro nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012, a ponteira participou da conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011, em Guadalajara, das cinco medalhas de ouro em Grand Prix e das duas pratas nos campeonatos mundiais de 2006 e 2010.

Jaqueline é reforço do Pinheiros para a Superliga B (Foto: Divulgação/ ECP)

Desafio no retorno

Mesmo sem jogar há quatro anos, a veterana se considera em bom momento para retornar às quadra. Jaque já havia aparecido fazendo atividades no clube como "brincadeira", mas acabou se tornando oficialmente um reforço para a equipe.

— Eu conheço o Ângelo Vercesi (técnico do Pinheiros) desde os tempos de Itália, ele foi meu preparador físico. Esses dias eu estava vendo o Campeonato Paulista e vi que ele é o técnico do Pinheiros, aí eu mandei uma mensagem para ele brincando e ele me chamou para treinar aqui para compor o elenco, pois ele estava sem algumas jogadoras. Isso acendeu aquela luz em mim. Sempre gostei de me cuidar, estou bem, e aceitei a proposta da equipe - declarou.

