Carol e Rebecca dominam canadenses vice-campeãs olímpicas na estreia do Areia Games

Carol e Rebecca começaram com tudo no Areia Games, torneio inédito que reúne grandes duplas do vôlei mundial na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ). Os jogos são disputados em set único, e as brasileiras superaram Melissa e Brandie, atuais vice-campeãs olímpicas, por um sólido 21 a 13.

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➡️Ana Patrícia e Jackie vencem Duda e Sandra no 'Jogo de Ouro' do Areia Games

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Carol e Rebecca voltam à quadra às 15h30 desta sábado (21), pelo segundo jogo do Areia Games. As brasileiras enfrentam Tina e Anastasija, da Letônia.

Como foi o jogo?

Carol e Rebecca começaram a partida em bom ritmo e abriram 3 a 1, levantando o público que lotava as arquibancadas da Praia de Icaraí. Em jogo marcado por rallys acirrados, as brasileiras conseguiram se manter na frente apostando, principalmente, em ataques fortes para baixo.

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Um bloqueio de Carol levou o Time Brasil a abrir 7 a 4. Sólido, o time não deu brechas para Melissa e Brandie diminuirem a distância e chegou a ter 13 a 6. O ponto foi conquistado após um rally recheado de boas defesas de ambos os lados.

Carol e Rebecca foram dominantes e não levaram sustos ao longo do confronto. Assim, chegaram ao 19 a 11 em ponto de segunda de Rebecca. Depois disso, o Brasil não demorou a fechar o jogo, vencendo por 21 a 13.

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Entenda o formato do Areia Games

Neste sábado (21), acontecem o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira jogará com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

Rebecca e Carol em uma das partidas do Mundial da Austrália de 2025 (Foto: Divulgação)

As duplas de Brasil e Mundo que se classificarem em segundo lugar disputarão a medalha de bronze, com a vitória valendo três pontos. E as parcerias colocadas em 1º lugar na fase classificatória se enfrentarão pelo ouro - a vitória vale cinco pontos. O time que somar mais pontos será o campeão do Areia Games.

Veja a programação completa do Areia Games

Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)

Jogo de Ouro - já finalizado Nove partidas de duplas

Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)

Desafio Brasil x Mundo: Rodízio de duplas

Desafio Brasil x Mundo: Partida de quarteto

Desafio Brasil x Mundo: Bronze duplas

Desafio Brasil x Mundo: Final duplas

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