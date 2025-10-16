Tijuca apresenta uniforme para estreia na Superliga A; veja foto

A temporada 25/26 da Superliga de vôlei feminino está prestar a começar, e o Tijuca Tênis Clube conta com um novo kit para sua estreia na competição. Na manhã desta quarta-feira (16), a equipe apresentou os uniformes 1 e 2, assim como o de viagem, com o elenco feminino completo. Entre as jogadoras, a capitã Paula Mohr falou sobre a entrada do clube na elite do vôlei nacional.

— Estou muito feliz de participar desse projeto e é uma responsabilidade grande ser capitã, mas acho que a equipe se ajuda demais. Estar nessa competição com o Tijuca é muito gratificante e sei que daremos o nosso melhor em quadra. Então, espero contribuir todo o apoio que recebemos aqui — afirmou Paula.

Os uniformes apresentados se separam entre 1, na tradicional cor branca do Tijuca; o 2, com a camisa vermelha e detalhes em branco; o kit de viagem, com calça e casaco para lugares mais frios; e o de treino, que se saem do tradicional e trazem a cor azul em predominância.

Apresentação do uniforme do vôlei do Tijuca Tênis Clube (Foto: Divulgação/TTC)

Apesar da grande tradição no vôlei carioca, principalmente nas categorias de base, é a primeira vez que o Tijuca encara a Superliga A. Entre os maiores do país, o clube está com a histórica estreia marcada para a próxima quarta-feira, no dia 22 de outubro, contra o Osasco em casa, no Rio de Janeiro.

Formato da disputa da Superliga Feminina

A liga organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) é formada pelos 12 melhores times do país, sendo disputada em um formato em que as equipes disputam primeiro uma fase de classificação com pontos corridos em turno e returno, seguida por playoffs decisivos até a definição do campeão.

A comissão técnica da CBV definiu que as quartas de final e semifinais serão jogadas em melhor de três partidas (play-off), enquanto a final será realizada em jogo único.