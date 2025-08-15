Brasil x Itália na semifinal do Mundial de vôlei Sub-21: horário e onde assistir

O Brasil enfrenta a Itália neste sábado (16) na semifinal do Mundial de vôlei Sub-21. A partida acontece em Surabaya, na Indonésia, e terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Volleyball World. O horário do confronto ainda não foi divulgado pela Confederação Internacional.

A Seleção Brasileira de vôlei feminino teve uma campanha positiva na fase de grupos, com quatro vitórias por 3 sets a 0 contra Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia. A única derrota da equipe veio no último jogo da fase, quando foi superada pelo Japão por 3 a 1. Já na etapa eliminatória, as brasileiras dominaram as argentinas nas quartas de final e avançaram na competição.

A Itália, por sua vez, teve uma campanha parecida, com quatro vitórias e uma derrota. Na etapa eliminatória, a equipe europeia também demonstrou superioridade ao vencer as chinesas por 3 a 0.

O Brasil, maior vencedor da história do Mundial Sub-21 de vôlei feminino, busca seu sétimo título e tenta quebrar um jejum de 18 anos sem vencer a competição. Com seis ouros, a seleção lidera o quadro de medalhas geral.

A Itália, por sua vez, aparece em terceiro com dois títulos, conquistados mais recentemente, em 2011 e 2021. Historicamente, as brasileiras levam vantagem no retrospecto, mas a Itália obteve bons resultados recentes no cenário internacional, sendo campeã mundial em 2021 e finalista em 2023.

Elenco do Brasil

Amanda - Levantadora

Ana Berto - Levantadora

Larissa - Oposta

Isa - Ponteira

Rebeca - Oposta

Aline - Ponteira

Luana - Central

Helena - Ponteira

Vittoria - Ponteira

S. Will - Líbero

Palhano - Central

Giovana - Central

Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico