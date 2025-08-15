menu hamburguer
Brasil x Itália na semifinal do Mundial de vôlei Sub-21: horário e onde assistir

A competição vai até o dia 17 de agosto

imagem cameraBrasil durante o Mundial de vôlei SUb-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
13:14
  Mais Notícias

O Brasil enfrenta a Itália neste sábado (16) na semifinal do Mundial de vôlei Sub-21. A partida acontece em Surabaya, na Indonésia, e terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Volleyball World. O horário do confronto ainda não foi divulgado pela Confederação Internacional.

A Seleção Brasileira de vôlei feminino teve uma campanha positiva na fase de grupos, com quatro vitórias por 3 sets a 0 contra Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia. A única derrota da equipe veio no último jogo da fase, quando foi superada pelo Japão por 3 a 1. Já na etapa eliminatória, as brasileiras dominaram as argentinas nas quartas de final e avançaram na competição.

A Itália, por sua vez, teve uma campanha parecida, com quatro vitórias e uma derrota. Na etapa eliminatória, a equipe europeia também demonstrou superioridade ao vencer as chinesas por 3 a 0.

Brasil x Itália

BRA
Reprodução
ITA
Semifinal
Mundial SUb-21
Data e Hora
Sábado (16), horário indefinido
Local
Surabaya, na Indonésia
Árbitro
Onde assistir
YouTube da Volleyball World

O Brasil, maior vencedor da história do Mundial Sub-21 de vôlei feminino, busca seu sétimo título e tenta quebrar um jejum de 18 anos sem vencer a competição. Com seis ouros, a seleção lidera o quadro de medalhas geral.

A Itália, por sua vez, aparece em terceiro com dois títulos, conquistados mais recentemente, em 2011 e 2021. Historicamente, as brasileiras levam vantagem no retrospecto, mas a Itália obteve bons resultados recentes no cenário internacional, sendo campeã mundial em 2021 e finalista em 2023.

Elenco do Brasil

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central
  • Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico
Brasil enfrenta a Itália na semi do Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

circulo com pontos dentroTudo sobre

