Atleta do Tijuca supera gigantes e lidera ranking da Superliga após gravidez

A ponteira do Tijuca Tênis Clune, Ariele, terminou o primeiro turno da Superliga como maior pontuadora da competição, com 241 pontos em 11 partidas, o que dá uma média de quase 22 pontos por jogo. A jogadora estava sem jogar vôlei consistentemente desde 2022, ano em que se afastou das quadras para se dedicar à gravidez.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

-Claro que eu fico feliz, porque é uma marca importante, numa competição com tantas jogadoras de alto nível, ainda mais nesse momento de retorno depois de uma gestação, que é um período muito difícil para qualquer mulher. O corpo muda muito, a gente depende de uma rede de apoio, são muitas coisas extra quadra para administrar, então é uma conquista muito legal para a minha carreira - disse Ariele em entrevista ao No Ataque.

A ponteira de 30 anos abandonou as quadras entre 2022 e 2023 para poder cuidar do pequeno Hiro, que hoje já tem dois anos. Agora, sua principal missão é ajudar a equipe carioca a evitar o rebaixamento, já que o time não fez um primeiro turno positivo, com 10 derrotas e apenas uma vitória.

continua após a publicidade

-O meu foco sempre vai ser em ajudar meu time. É a primeira Superliga do Tijuca, mas a gente quer muito fazer um segundo turno melhor, vencendo jogos pra tentar nosso maior objetivo que eh se manter na Superliga. Está sendo muito especial viver essa primeira competição desse projeto e eu quero muito poder contribuir ainda mais pra ele - completou.

Ponteira Ariele do Tijuca durante partida da Superliga (Foto: Reprodução)

Maiores pontuadoras da Superliga feminina