De virada, Campinas supera Sesi Bauru e avança à semifinal da Copa Brasil

Nesta terça-feira (27), Campinas e Sesi Bauru protagonizaram um duelo válido pelas quartas de final da Copa Brasil, no Ginásio do Taquaral, casa do time campinense. Em um confronto acirrado e de altos e baixos, quem saiu vencedor foi o Campinas, de virada, nas parciais 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25.

Na semifinal da Copa Brasil, o Campinas terá pela frente o Praia Clube. A equipe mineira, nesta segunda-feira (26), passou pelo Suzano por 3 sets a 1 (25/20, 25/22, 20/25 e 25/20). A fase final da competição será disputada no Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná. As semifinais e final masculinas estão marcadas para os dias 7 e 8 de março, respectivamente.

Como foi o jogo?

O início da partida foi marcado por muito erros de saque do Campinas, dando muitos pontos de graça ao Sesi Bauru e estabelecendo o equilíbrio no placar. A metade do primeiro set seguiu com falhas no serviço de ambos os lados, o que prejudicou a dinâmica do jogo. O time paulista foi o primeiro a conseguir abrir, no 19 a 14. A equipe se manteve à frente e levou a parcial por 25 a 21.

Já o segundo set foi de domínio campinense. A equipe da casa demonstrou mais segurança e eficiência nas viradas de bola. Assim, logo abriu 8 e 3 no placar. O Sesi Bauru não conseguiu frear o adversário e viu a distância aumentar cada vez mais. Com isso, o Campinas fechou a segunda parcial em 25 a 16.

No terceiro set, a partida voltou a ter contornos de equilíbrio, com nenhum dos times conseguindo se desgarrar no placar. O primeiro a abrir três pontos foi o Campinas, no 15 a 12. O time chegou a ter 17 a 13, mas cedeu o empate no 18º ponto. A partir daí, a parcial foi decidida nos mínimos detalhes. Em um fim acirrado, quem se deu melhor foi o Campinas, por 28 a 26.

Em busca de selar a vitória por 3 sets a 1, a equipe campinense demonstrou seu domínio ainda no começo e se estabeleceu à frente do placar. No entanto, não teve vida fácil e viu o Sesi Bauru chegar ao empate no 17º ponto. Em mais uma reta final disputada, o Campinas levou a melhor por 27 a 25, selando a vitória por 3 sets a 1.

Próximos compromissos das equipes

O Campinas volta à quadra neste sábado (31), pela 15ª rodada da Superliga Masculina. O duelo é contra o Guarulhos, às 18h30 (de Brasília). Já o Sesi Bauru encara o Suzano na segunda-feira (2), a partir das 21h (de Brasília).