No momento em que acabou o jogo entre Campinas e Cruzeiro pela final da Superliga Masculina de Vôlei, o ponteiro Adriano e o central Judson trocaram um longo abraço, mas o gesto não era apenas de frustração pelo vice-campeonato. Assim que a bola tocou no chão pela última vez, os dois encerraram oficialmente o ciclo na equipe paulista.

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Parceiros de clube e de Seleção Brasileira, os jogadores construíram uma forte amizade e se consideram "praticamente irmãos". Tão próximos que Adriano será o padrinho de casamento de Judson, em agosto deste ano. No abraço dentro de quadra, couberam os sentimentos de cumplicidade e torcida recíproca nos próximos passos na carreira.

— O Judson é incrível, vivemos muitas alegrias no clube, na Seleção, choramos juntos também várias vezes. A gente acaba se tornando irmão, é uma relação muito linda que nós temos. Quando ele me convidou (para ser padrinho), eu fiquei super feliz porque são anos juntos. Ele sabe quando eu tô mal, eu sei quando ele tá mal, a gente dá um suporte incrível um para o outro em quadra, e agora nas nossas vidas, juntos ou separados — disse Adriano.

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O ponteiro está a caminho do vôlei italiano, enquanto o central deve atuar no Japão. Na última temporada com a camisa do Campinas, a dupla participou da conquista do Sul-Americano e da Copa Brasil.

— Esse sentimento meu e do Adriano é de encerramento de ciclo aqui em Campinas. Ele é um cara com quem eu já dividi quadra, quarto, em Seleção e clube. É um amigo muito especial na minha vida, e a gente queria demais poder encerrar com o título da Superliga. Fica a tristeza, mas a gente tem um carinho muito grande pelo projeto — explicou Judson.

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O ponteiro Adriano, do Campinas, encara o bloqueio na final da Superliga Masculina (Foto: Wander Roberto/ Inovafoto/ CBV)

Campinas fica com o vice da Superliga

Na manhã do último domingo (10), no Ginásio do Ibirapuera, o Campinas não conseguiu encaixar seu jogo e sofreu contra um Cruzeiro agressivo no saque. A partida terminou com vitória por 3 sets a 0 para os mineiros (25/14, 27/25, 25/21). Apesar disso, Adriano e Judson foram eleitos para a seleção do campeonato, ao lado do levantador Bruninho.

— Infelizmente não foi o nosso dia, final de jogo único tem esse fator. Mentalmente, a gente tava bem preparado para não largar o jogo em momentos ruins. Mas, tecnicamente, a gente não soube combater o time deles da forma que precisava, foi um dos nossos piores jogos recentes no saque e no side-out — analisou Judson.

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