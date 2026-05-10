Os vôleifãs brasileiros acompanharam o último capítulo das ligas nacionais neste domingo (9). Com os títulos de Praia Clube e Cruzeiro, a temporada de 2026 da Superliga – Feminina e Masculina – chegou ao fim. Agora, o foco parte para a Seleção Brasileira de Vôlei, que inicia as atividades a partir deste mês, com os treinos oficiais dos novos convocados.

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O primeiro compromisso confirmado para 2026 é a tradicional Liga das Nações de Vôlei, conhecida mundialmente pela abreviação em inglês VNL (Volleyball Nations League). O torneio feminino começa no dia 3 de junho e tem a final definida para o dia 25 de julho. Já o masculino terá início no dia 10 de junho, com fim programado para 2 de agosto.

Na sequência da VNL, a Seleção Brasileira terá outro compromisso importante na temporada: o Campeonato Sul-Americano de Vôlei 2026. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou o Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, como sede da competição. A disputa feminina será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro, enquanto o torneio masculino acontece de 15 a 20 do mesmo mês.

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Além da busca pelo título continental, as seleções entram em quadra de olho na primeira oportunidade de garantir vaga olímpica. Pelo novo sistema de classificação, os campeões continentais asseguram presença em LA28. Depois disso, outras vagas serão distribuídas no Mundial de 2027 e pelo ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) ao fim da temporada de 2028.

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Calendário detalhado do Brasil na VNL definido

A oitava edição da VNL será disputada por 18 equipes em cada naipe, com jogos espalhados por 17 cidades em cinco continentes. Em Brasília, capital federal, o Ginásio Nilson Nelson sediará os primeiros quatro confrontos de cada time brasileiro antes de seguirem para as etapas internacionais.

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Seleção Feminina

Semana 1: Brasil

Terça-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda

Quarta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana

Sexta-feira, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária

Sábado, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália

Semana 2: Turquia

Terça-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França

Quarta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica

Sexta-feira, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China

Sábado, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha

Semana 3: Japão

Terça-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão

Quinta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia

Sexta-feira, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia

Sábado, dia 12 de julho (0h) - Brasil x Estados Unidos

Seleção Masculina

Semana 1: Brasil

Terça-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã

Quarta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica

Sexta-feira, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia

Sábado, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina

Semana 2: Eslovênia

Terça-feira, dia 24 de junho (11h30) - Brasil x Ucrânia

Quinta-feira, dia 26 de junho (15h) - Brasil x Itália

Sexta-feira, dia 27 de junho (15h30) - Brasil x Eslovênia

Sábado, dia 28 de junho (11h30) - Brasil x Canadá

Semana 3: Estados Unidos

Terça-feira, dia 15 de julho (18h) - Brasil x França

Quarta-feira, dia 16 de julho (22h) - Brasil x Estados Unidos

Quinta-feira, dia 17 de julho (22h) - Brasil x Polônia

Sábado, dia 19 de julho (14h) - Brasil x China

Seleção Brasileira de Vôlei em duelo contra a Ucrânia pela VNL (Foto: Divulgação/CBV)

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