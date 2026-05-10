Com fim da Superliga, começa a temporada de seleções de vôlei; saiba quando tem jogo
Seleção Brasileira volta com VNL e Sul-Americano, classificatório para LA28
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Os vôleifãs brasileiros acompanharam o último capítulo das ligas nacionais neste domingo (9). Com os títulos de Praia Clube e Cruzeiro, a temporada de 2026 da Superliga – Feminina e Masculina – chegou ao fim. Agora, o foco parte para a Seleção Brasileira de Vôlei, que inicia as atividades a partir deste mês, com os treinos oficiais dos novos convocados.
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O primeiro compromisso confirmado para 2026 é a tradicional Liga das Nações de Vôlei, conhecida mundialmente pela abreviação em inglês VNL (Volleyball Nations League). O torneio feminino começa no dia 3 de junho e tem a final definida para o dia 25 de julho. Já o masculino terá início no dia 10 de junho, com fim programado para 2 de agosto.
Na sequência da VNL, a Seleção Brasileira terá outro compromisso importante na temporada: o Campeonato Sul-Americano de Vôlei 2026. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou o Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, como sede da competição. A disputa feminina será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro, enquanto o torneio masculino acontece de 15 a 20 do mesmo mês.
Além da busca pelo título continental, as seleções entram em quadra de olho na primeira oportunidade de garantir vaga olímpica. Pelo novo sistema de classificação, os campeões continentais asseguram presença em LA28. Depois disso, outras vagas serão distribuídas no Mundial de 2027 e pelo ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) ao fim da temporada de 2028.
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Calendário detalhado do Brasil na VNL definido
A oitava edição da VNL será disputada por 18 equipes em cada naipe, com jogos espalhados por 17 cidades em cinco continentes. Em Brasília, capital federal, o Ginásio Nilson Nelson sediará os primeiros quatro confrontos de cada time brasileiro antes de seguirem para as etapas internacionais.
Seleção Feminina
Semana 1: Brasil
Terça-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda
Quarta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana
Sexta-feira, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária
Sábado, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália
Semana 2: Turquia
Terça-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França
Quarta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica
Sexta-feira, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China
Sábado, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha
Semana 3: Japão
Terça-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão
Quinta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia
Sexta-feira, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia
Sábado, dia 12 de julho (0h) - Brasil x Estados Unidos
Seleção Masculina
Semana 1: Brasil
Terça-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã
Quarta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica
Sexta-feira, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia
Sábado, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina
Semana 2: Eslovênia
Terça-feira, dia 24 de junho (11h30) - Brasil x Ucrânia
Quinta-feira, dia 26 de junho (15h) - Brasil x Itália
Sexta-feira, dia 27 de junho (15h30) - Brasil x Eslovênia
Sábado, dia 28 de junho (11h30) - Brasil x Canadá
Semana 3: Estados Unidos
Terça-feira, dia 15 de julho (18h) - Brasil x França
Quarta-feira, dia 16 de julho (22h) - Brasil x Estados Unidos
Quinta-feira, dia 17 de julho (22h) - Brasil x Polônia
Sábado, dia 19 de julho (14h) - Brasil x China
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