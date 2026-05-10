MVP da Superliga Masculina de Vôlei e escolhido para o time ideal do campeonato, o central Lucão é um dos pilares do Sada Cruzeiro, que alcançou o decacampeonato neste domingo (10). Após a vitória por 3 sets a 0 sobre o Campinas, no Ginásio do Ibirapuera, o jogador admitiu certa surpresa com a carreira longeva.

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— É especial, eu não me imaginava nem jogando vôlei hoje em dia. O tanto de lesão que sofri lá atrás quando era moleque ainda, a dificuldade que eu tive, depois encontrar um meio de se manter saudável, acho que isso é bacana. Mas o vôlei é um esporte extremamente coletivo, se eu não tivesse o passe na mão, a bola certinha pra atacar, se não tivesse um bom saque pra quebrar o passe e eu conseguir bloquear, eu não teria esse prêmio — declarou.

Um dos pilares do Cruzeiro, Lucão foi eleito MVP da Superliga pelo segundo ano consecutivo. Terceiro melhor bloqueador da competição, o central anotou 12 pontos na final contra o Campinas, atrás apenas do oposto Oppenkoski, que colocou 18 bolas no chão.

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O central Lucão foi eleito MVP da Superliga Masculina 2025/2026 (Foto:O central Lucão foi eleito MVP da Superliga Masculina 2025/2026)

Cruzeiro estava com o Campinas "engasgado"

O jogo pela final da Superliga foi o quinto disputado entre Cruzeiro e Campinas ao longo da temporada, com quatro vitórias para o time paulista. Segundo Lucão, o time ficou marcado especialmente após as derrotas nas finais do Sul-Americano e Copa Brasil, e fez de tudo para evitar que o cenário se repetisse.

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— A gente teve as duas derrotas que doeram na gente. Muitas vezes a torcida não entende que o jogo foi disputado lá em cima e foi no detalhe que a gente perdeu. A gente se machuca muito nesses momentos, sofre mais que todo mundo. E isso ficou guardado, a gente falava que não podia cometer os mesmos erros, errar em momentos decisivos, não conseguir fechar set. A gente conseguiu colocar tudo isso em quadra hoje — analisou.

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