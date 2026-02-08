Estreante pulveriza recorde da patinação de velocidade em Milão-Cortina

A patinação de velocidade trouxe mais uma quebra de recorde nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Neste domingo (8), o norueguês Sander Eitrem, de 23 anos, se tornou medalhista de ouro e recordista dos 5000m em sua primeira participação olímpica. O atleta garantiu a vitória com tempo de 6:03.95, quase cinco segundos a menos do que a marca anterior.

Apesar do recorde, Sander Eitrem não foi o único atleta que fez uma estreia positiva nas Olimpíadas de Inverno. Os outros dois medalhistas, assim como o norueguês, também fizeram sua primeira participação olímpica em Milão-Cortina. A prata ficou com Metoděj Jilek, da Tchéquia, enquanto o bronze foi para Riccardo Lorello, da Itália.

Antes da participação de Eitrem, o recorde olímpico nos 5000m pertencia ao sueco Nils van der Poel, com marca de 6:08.84. Às vésperas dos Jogos Olímpicos, em janeiro, Sander quebrou o recorde mundial da prova e se tornou o primeiro homem a patinar abaixo dos seis minutos.

Pódio de estreantes olímpicos na prova dos 5000m na patinação de velocidade (Photo by Daniel MUNOZ / AFP)

Italiana quebra recorde no dia do aniversário

No último sábado (7), a disputa da patinação de velocidade também teve quebra de recorde. No dia em que completou 35 anos, a italiana Francesca Lollobrigida venceu a final dos 3000m com tempo de 3:54.28, estabelecendo o novo recorde olímpico.

Os Jogos de Milão-Cortina marcaram a quarta participação olímpica de Francesca Lollobrigida, que foi medalhista de prata nos 3000m em Pequim 2022, além de conquistar o bronze na largada em massa, na mesma edição. Após as últimas Olimpíadas, a atleta fez uma pausa na carreira para ser mãe, em 2023, e retornou ao cenário em grande estilo.

