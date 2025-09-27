O Tijuca Tênis Clube começou a se reforçar para a estreia na Superliga Feminina de Vôlei para a temporada 2025/2026. O clube da zona norte do Rio de Janeiro contratou três estrangeiras que vão reforçar a equipe. O primeiro jogo do Tijuca é no dia 22 de outubro. O clube recebe o atual campeão do torneio, o Osasco, no ginásio Álvaro Vieira Lima. Mas antes tem outra estreia: pelo Campeonato Carioca, em casa. O time vai enfrentar o Fluminense nesta segunda (29), às 20h (de Brasília).

Jennifer Nogueras, de Porto Rico, a mexicana Grecia Castro e Ema Kneiflová, da República Tcheca, são as estrangeiras que estarão à disposição do técnico Matheus Bieler para a Superliga Feminina. Mas o Tijuca não parou por aí. A levantadora Maria Clara e a líbero Lelê, ambas da seleção brasileira sub-23, também vão vestir a camisa do clube. Outros reforços como as ponteiras Paula Maohr e Ariele, além das opostas Ivana e Júlia fecham o elenco. O Tijuca Tênis Clube será o terceiro representante do Rio de Janeiro na temporada 2025/2026 da Superliga Feminina - Fluminense e Flamengo são os outros dois.

Matheus Bieler destacou a parte física como a principal arma de sua equipe.

- Montamos uma equipe bem forte fisicamente. Uma equipe alta, com uma mescla de jogadoras experientes e jovens querendo mostrar que podem ajudar na rotação - disse o treinador.

Equipe feminina já tem parceria com fornecedor de material esportivo

Além dos reforços, o Tijuca Tênis Clube tem um novo fornecedor de material esportivo. A WA Sport vai ser a empresa responsável por vestir as atletas que vão disputar o principal torneio de voleibol do país. A parceria não só contempla o fornecimento de uniforme para as jogadoras, mas também a inauguração de uma loja com a venda de produtos oficiais do clube. A WA Sport vai repassar os royalties para a equipe carioca em cima de cada venda dos produtos licenciados.

