Eliminada na primeira fase, a seleção masculina de vôlei frustrou os torcedores em sua primeira disputa de Mundial sem grandes referências como Lucão, Wallace e Bruninho. Em conversa com a imprensa após o lançamento da Superliga 2025/2026, realizado durante a COB Expo, em São Paulo, o levantador avaliou o processo de transição de liderança e a campanha do Brasil na competição.

— É o primeiro mundial sem não só sem mim, mas sem outros jogadores e isso aconteceu em várias gerações. Como eu já disse, a seleção é a coisa mais importante que existe para todos nós e ela é maior do que qualquer atleta, então isso vai acontecer geração para geração, atletas vão passar e o que mais importa é a camisa da seleção brasileira - declarou.

O mesmo grupo que conquistou a medalha de bronze da Liga das Nações (VNL) foi levado pelo técnico Bernardinho para a disputa do Mundial, mas o resultado ficou longe do esperado. Com uma vitória por 3 a 0 sobre a Tchéquia, uma vitória por 3 a 1 sobre a China e derrota por 3 a 0 para a Sérvia, o Brasil terminou em terceiro lugar de seu grupo e não chegou às oitavas de final, marcando a pior campanha da história do país.

— Eu entendo a frustração do público, a decepção pelo resultado como torcedor, como amigo, todos nós ficamos assim e eu posso dizer com certeza que quem está sofrendo mais com isso são os jogadores, a comissão técnica, as pessoas que estavam lá porque eles sabiam da qualidade e da confiança e do grupo que eles estavam montando e que poderia chegar a uma final de Mundial mais uma vez. É um resultado que eu acho que não condiz com aquilo que foi feito nessa temporada em relação à qualidade de jogo, a um time mesmo, então o resultado acaba, entre aspas, manchando o que vem sendo construído, principalmente durante a Liga das Nações - disse.

Nova temporada em casa

De volta ao Brasil após três temporadas defendendo o Modena, da Itália, Bruninho chegou à final da Superliga 2024/2025 com o Vôlei Renata, e ficou com o vice após derrota para o Sada Cruzeiro de Lucão. Satisfeito por atuar no país, o levantador segue para mais uma temporada com a equipe de Campinas na busca pelo título.

— A gente fez uma boa temporada, eu acredito que ainda possa crescer, eu sou um cara muito incomodado, eu sempre quero poder melhorar, evoluir e a gente tem um grande sonho de conquistar um título nacional, então esse é o nosso grande objetivo, a gente sabe que a gente está enfrentando muitas equipes, a gente tem um grande sonho de conquistar um título nacional, então esse é o nosso grande objetivo - finalizou.

