Bruninho avalia transição de liderança e Brasil no Mundial de Vôlei: ‘entendo a decepção’
Levantador era uma das principais referências da seleção
- Matéria
- Mais Notícias
Eliminada na primeira fase, a seleção masculina de vôlei frustrou os torcedores em sua primeira disputa de Mundial sem grandes referências como Lucão, Wallace e Bruninho. Em conversa com a imprensa após o lançamento da Superliga 2025/2026, realizado durante a COB Expo, em São Paulo, o levantador avaliou o processo de transição de liderança e a campanha do Brasil na competição.
Caio Bonfim revela estratégia de recuperação no Mundial: ‘Desgaste absurdo’
Mais Esportes
Na COB Expo, campeã Bia Souza participa de clínica de judô com crianças
Mais Esportes
Yago Dora projeta disputa interna por vaga nas Olimpíadas de 2028
Mais Esportes
➡️Superliga 2026 terá nova tecnologia de desafios padronizada em todos os jogos; entenda
— É o primeiro mundial sem não só sem mim, mas sem outros jogadores e isso aconteceu em várias gerações. Como eu já disse, a seleção é a coisa mais importante que existe para todos nós e ela é maior do que qualquer atleta, então isso vai acontecer geração para geração, atletas vão passar e o que mais importa é a camisa da seleção brasileira - declarou.
O mesmo grupo que conquistou a medalha de bronze da Liga das Nações (VNL) foi levado pelo técnico Bernardinho para a disputa do Mundial, mas o resultado ficou longe do esperado. Com uma vitória por 3 a 0 sobre a Tchéquia, uma vitória por 3 a 1 sobre a China e derrota por 3 a 0 para a Sérvia, o Brasil terminou em terceiro lugar de seu grupo e não chegou às oitavas de final, marcando a pior campanha da história do país.
— Eu entendo a frustração do público, a decepção pelo resultado como torcedor, como amigo, todos nós ficamos assim e eu posso dizer com certeza que quem está sofrendo mais com isso são os jogadores, a comissão técnica, as pessoas que estavam lá porque eles sabiam da qualidade e da confiança e do grupo que eles estavam montando e que poderia chegar a uma final de Mundial mais uma vez. É um resultado que eu acho que não condiz com aquilo que foi feito nessa temporada em relação à qualidade de jogo, a um time mesmo, então o resultado acaba, entre aspas, manchando o que vem sendo construído, principalmente durante a Liga das Nações - disse.
Nova temporada em casa
De volta ao Brasil após três temporadas defendendo o Modena, da Itália, Bruninho chegou à final da Superliga 2024/2025 com o Vôlei Renata, e ficou com o vice após derrota para o Sada Cruzeiro de Lucão. Satisfeito por atuar no país, o levantador segue para mais uma temporada com a equipe de Campinas na busca pelo título.
— A gente fez uma boa temporada, eu acredito que ainda possa crescer, eu sou um cara muito incomodado, eu sempre quero poder melhorar, evoluir e a gente tem um grande sonho de conquistar um título nacional, então esse é o nosso grande objetivo, a gente sabe que a gente está enfrentando muitas equipes, a gente tem um grande sonho de conquistar um título nacional, então esse é o nosso grande objetivo - finalizou.
➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
- Matéria
- Mais Notícias