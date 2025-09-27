Itália x Bulgária na final do Mundial de Vôlei: saiba o prêmio em disputa

Neste domingo, às 7h30 (de Brasília), nas Filipinas, a favorita Itália decide, mais uma vez, o Mundial de Vôlei Masculino. A adversária é a surpreendente Bulgária, que desde 1970 não chegava à decisão do torneio. O título valerá nada menos que US$ 1 milhão de premiação, enquanto a seleção vice-campeã vai embolsar a metade: US$ 500 mil.

A façanha búlgara veio neste sábado, com o triunfo por 3 sets a 1 sobre a República Tcheca, com parciais de 25/20, 23/25, 25/21 e 25/22. Os irmãos Nikolov marcaram nada menos que 40 pontos na partida. Eles são filhos do lendário ex-jogador Vladimir Nikolov. Aleksandar é o maior pontuador do Mundial, com 150 pontos, enquanto Simeon é um levantador muito habilidoso e ofensivo de 1,95m.

Para chegar à sua segunda final consecutiva, a Itália precisou passar pela Polônia, líder do ranking mundial, na semifinal. Em uma reedição da final de 2022, a equipe italiana mostrou sua força e dominou o confronto, vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 25x21, 25x22 e 25x23, carimbando a vaga para defender o título. Os destaques são, o central Russo, e os ponteiros Michieletto e Bottolo.

Premiação do Mundial de Vôlei Masculino

Seleção campeã: US$ 1 milhão

Seleção vice-campeã: US$ 500 mil

MVP: US$ 100 mil

Melhor atacante: US$ 50 mil

Melhor oposto: US$ 50 mil

Melhor ponteiro: US$ 50 mil

Melhor bloqueador: US$ 50 mil

Últimos campeões

2002: Brasil campeão – Rússia vice – França 3ª colocada

2006: Brasil campeão – Polônia vice – Bulgária 3ª colocada

2010: Brasil campeão – Cuba vice – Sérvia 3º colocado

2014: Polõnia campeã – Brasil vice – Alemanha 3º colocado

2018: Polônia campeã – Brasil vice – Estados Unidos 3ª colocada

2022: Itália campeã – Polônia vice – Brasil 3ª colocado

