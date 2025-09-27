Brasil classifica três duplas para as quartas do Elite 16 de Vôlei de Praia
Brasileiros seguem na briga por medalhas em etapa do Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil está na briga por medalhas no Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro. Neste sábado (27), na Praia de Copacabana, o país conseguiu classificar três duplas para as quartas de final da competição, que acontecem ainda hoje. Evandro/Arthur Lanci e Thamela/Victoria garantiram a vaga com vitórias, já a parceria Carol Salgado/Rebecca avançou mesmo com derrota.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
No masculino, Evandro e Arthur Lanci garantiram a vaga com uma vitória segura sobre os australianos Mark Nicolaidis e Izac Carracher, por 2 sets a 0, com parciais de 21-18 e 23-21. Já no feminino, Thamela e Victoria protagonizaram uma grande virada. Após saírem perdendo para as alemãs Müller e Tillmann, as brasileiras buscaram o resultado e venceram por 2 sets a 1, com parciais de 16-21, 21-16 e 15-13.
A dupla Carol Salgado e Rebecca viveu um drama, mas com final feliz. Elas foram derrotadas de virada por 2 sets a 1 (21-14, 17-21 e 12-15). No entanto, pelo regulamento da competição, as duas duplas eliminadas na fase com as melhores campanhas gerais avançam para as quartas. Desssa forma, as brasileiras se beneficiaram da regra e seguiram vivas no torneio. A outra dupla masculina, George e Saymon, foi eliminada ao perder para os americanos Evans e Budinger.
Veja os confrontos das quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio
As quartas de final acontecem na tarde e noite deste sábado. Confira os jogos dos brasileiros:
(Masculino) - 17h: Evandro/Arthur Lanci (BRA) x Boermans/De Groot (HOL)
(Feminino) - 18h: Thamela/Victoria (BRA) x Gottardi/Orsi Toth (ITA)
(Feminino) - 19h: Carol Salgado/Rebecca (BRA) x Melissa/Brandie (CAN)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias