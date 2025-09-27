menu hamburguer
Brasil classifica três duplas para as quartas do Elite 16 de Vôlei de Praia

Brasileiros seguem na briga por medalhas em etapa do Rio de Janeiro

Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
15:46
Atualizado há 2 minutos
Etapa Elite Rio de Janeiro – Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2025. (Foto: Cláudia Dantas/MPG/CBV)
O Brasil está na briga por medalhas no Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro. Neste sábado (27), na Praia de Copacabana, o país conseguiu classificar três duplas para as quartas de final da competição, que acontecem ainda hoje. Evandro/Arthur Lanci e Thamela/Victoria garantiram a vaga com vitórias, já a parceria Carol Salgado/Rebecca avançou mesmo com derrota.

No masculino, Evandro e Arthur Lanci garantiram a vaga com uma vitória segura sobre os australianos Mark Nicolaidis e Izac Carracher, por 2 sets a 0, com parciais de 21-18 e 23-21. Já no feminino, Thamela e Victoria protagonizaram uma grande virada. Após saírem perdendo para as alemãs Müller e Tillmann, as brasileiras buscaram o resultado e venceram por 2 sets a 1, com parciais de 16-21, 21-16 e 15-13.

Carol e Rebecca no Elite 16 de Vôlei de Praia no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / Volleyballworld)
A dupla Carol Salgado e Rebecca viveu um drama, mas com final feliz. Elas foram derrotadas de virada por 2 sets a 1 (21-14, 17-21 e 12-15). No entanto, pelo regulamento da competição, as duas duplas eliminadas na fase com as melhores campanhas gerais avançam para as quartas. Desssa forma, as brasileiras se beneficiaram da regra e seguiram vivas no torneio. A outra dupla masculina, George e Saymon, foi eliminada ao perder para os americanos Evans e Budinger.

Veja os confrontos das quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio

As quartas de final acontecem na tarde e noite deste sábado. Confira os jogos dos brasileiros:

(Masculino) - 17h: Evandro/Arthur Lanci (BRA) x Boermans/De Groot (HOL)

(Feminino) - 18h: Thamela/Victoria (BRA) x Gottardi/Orsi Toth (ITA)

(Feminino) - 19h: Carol Salgado/Rebecca (BRA) x Melissa/Brandie (CAN)

