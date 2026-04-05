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Vai um chocolate? Relembre goleadas marcantes do futebol brasileiro

Placar mais elástico do Brasileirão pertence ao Corinthians desde 1983

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 05/04/2026
07:00
Tévez comemora gol do Corinthians em goleada diante do Santos. (Foto: Corinthians/Divulgação)
imagem cameraTévez comemora gol do Corinthians em goleada diante do Santos. (Foto: Corinthians/Divulgação)
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Na tradição, domingo de Páscoa é sinônimo de chocolate. No futebol brasileiro, a data também combina com outra tradição que mexe com o torcedor: as goleadas, também chamadas de "chocolates", no linguajar do futebol.

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Em confrontos como clássicos regionais, que costumam ser equilibrados, alguns resultados fogem do roteiro e ficam marcados como verdadeiros atropelos.

As maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro ajudam a dimensionar momentos em que o equilíbrio deu lugar a atuações completamente dominantes. O recorde pertence ao Corinthians, que venceu o Tiradentes-PI por 10 a 1, em 1983, no Canindé. Mesmo saindo atrás no placar, a equipe comandada por Sócrates reagiu com autoridade, e o ídolo marcou quatro gols na partida. O resultado segue como o maior da história da primeira divisão. No ano seguinte, o Vasco da Gama aplicou 9 a 0 sobre a Tuna Luso, em São Januário, com destaque para Arturzinho e Marcelo Vita.

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Outros resultados também marcaram época. O Flamengo fez 8 a 0 no Fortaleza, em 1981, no Maracanã, com atuação inspirada de Nunes, autor de cinco gols. Já o Santos construiu um 9 a 2 sobre o Bahia, em 1968, em partida que teve Pelé balançando as redes três vezes, enquanto Toninho foi o principal nome ao marcar quatro. Resultados:

  • Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI (1983)
  • Vasco da Gama 9 x 0 Tuna Luso (1984)
  • Flamengo 8 x 0 Fortaleza (1981)
  • Santos 9 x 2 Bahia (1968)

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Goleadas em clássicos

Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceu em 2005, quando o Corinthians aplicou 7 a 1 sobre o Santos, no Pacaembu. Com atuações decisivas de Carlos Tévez e Nilmar, o resultado entrou para a história como um dos maiores clássicos em termos de placar no Campeonato Brasileiro.

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O Corinthians também protagonizou outro capítulo marcante ao vencer o São Paulo por 6 a 1, em 2015, mesmo já campeão. Anos antes, porém, o rival havia dado o troco com um 5 a 1 que simbolizou um momento de domínio tricolor no confronto.

Na Vila Belmiro, o Santos também deixou sua marca ao golear o Corinthians por 5 a 1 em 2014, em atuação dominante no Campeonato Paulista. Já o Palmeiras construiu uma de suas vitórias mais lembradas sobre o São Paulo ao fazer 4 a 0 no Brasileirão de 2015, em noite de amplo controle.

No Sul, o clássico Gre-Nal também já teve resultado fora da curva. O Grêmio aplicou 5 a 0 no Internacional em 2015, em um dos placares mais expressivos da história do confronto.

Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 4 a 0 na final do Estadual de 2007. Anos depois, em 2011, foi a vez do Cruzeiro responder com um contundente 6 a 1 em um duelo que ficou marcado pelo peso do contexto na luta contra o rebaixamento.

No Rio de Janeiro, os clássicos também renderam placares elásticos. O Vasco da Gama goleou o Botafogo por 7 a 0, em 2001, com destaque para Romário. Já o Flamengo venceu o Vasco por 4 a 1 em 2019, ano marcante na história recente rubro-negra.

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Chocolates em clássicos

    1.
  1. Corinthians 7 x 1 Santos (2005)
    2. 2.
  2. Corinthians 6 x 1 São Paulo (2015)
    3. 3.
  3. São Paulo 5 x 1 Corinthians (2005)
    4. 4.
  4. Santos 5 x 1 Corinthians (2014)
    5. 5.
  5. Palmeiras 4 x 0 São Paulo (2015)
    6. 6.
  6. Grêmio 5 x 0 Internacional (2015)
    7. 7.
  7. Atlético Mineiro 4 x 0 Cruzeiro (2007)
    8. 8.
  8. Cruzeiro 6 x 1 Atlético Mineiro (2011)
    9. 9.
  9. Vasco da Gama 7 x 0 Botafogo (2001)
    10. 10.
  10. Flamengo 4 x 1 Vasco da Gama (2019)
Em 2005, Corinthians venceu o Santos por 7 a 1 no Pacaembu. (Foto: reprodução/internet)
Em 2005, Corinthians venceu o Santos por 7 a 1 no Pacaembu. (Foto: reprodução/internet)

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