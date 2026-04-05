Vai um chocolate? Relembre goleadas marcantes do futebol brasileiro
Placar mais elástico do Brasileirão pertence ao Corinthians desde 1983
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Na tradição, domingo de Páscoa é sinônimo de chocolate. No futebol brasileiro, a data também combina com outra tradição que mexe com o torcedor: as goleadas, também chamadas de "chocolates", no linguajar do futebol.
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Em confrontos como clássicos regionais, que costumam ser equilibrados, alguns resultados fogem do roteiro e ficam marcados como verdadeiros atropelos.
As maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro ajudam a dimensionar momentos em que o equilíbrio deu lugar a atuações completamente dominantes. O recorde pertence ao Corinthians, que venceu o Tiradentes-PI por 10 a 1, em 1983, no Canindé. Mesmo saindo atrás no placar, a equipe comandada por Sócrates reagiu com autoridade, e o ídolo marcou quatro gols na partida. O resultado segue como o maior da história da primeira divisão. No ano seguinte, o Vasco da Gama aplicou 9 a 0 sobre a Tuna Luso, em São Januário, com destaque para Arturzinho e Marcelo Vita.
Outros resultados também marcaram época. O Flamengo fez 8 a 0 no Fortaleza, em 1981, no Maracanã, com atuação inspirada de Nunes, autor de cinco gols. Já o Santos construiu um 9 a 2 sobre o Bahia, em 1968, em partida que teve Pelé balançando as redes três vezes, enquanto Toninho foi o principal nome ao marcar quatro. Resultados:
- Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI (1983)
- Vasco da Gama 9 x 0 Tuna Luso (1984)
- Flamengo 8 x 0 Fortaleza (1981)
- Santos 9 x 2 Bahia (1968)
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Goleadas em clássicos
Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceu em 2005, quando o Corinthians aplicou 7 a 1 sobre o Santos, no Pacaembu. Com atuações decisivas de Carlos Tévez e Nilmar, o resultado entrou para a história como um dos maiores clássicos em termos de placar no Campeonato Brasileiro.
O Corinthians também protagonizou outro capítulo marcante ao vencer o São Paulo por 6 a 1, em 2015, mesmo já campeão. Anos antes, porém, o rival havia dado o troco com um 5 a 1 que simbolizou um momento de domínio tricolor no confronto.
Na Vila Belmiro, o Santos também deixou sua marca ao golear o Corinthians por 5 a 1 em 2014, em atuação dominante no Campeonato Paulista. Já o Palmeiras construiu uma de suas vitórias mais lembradas sobre o São Paulo ao fazer 4 a 0 no Brasileirão de 2015, em noite de amplo controle.
No Sul, o clássico Gre-Nal também já teve resultado fora da curva. O Grêmio aplicou 5 a 0 no Internacional em 2015, em um dos placares mais expressivos da história do confronto.
Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 4 a 0 na final do Estadual de 2007. Anos depois, em 2011, foi a vez do Cruzeiro responder com um contundente 6 a 1 em um duelo que ficou marcado pelo peso do contexto na luta contra o rebaixamento.
No Rio de Janeiro, os clássicos também renderam placares elásticos. O Vasco da Gama goleou o Botafogo por 7 a 0, em 2001, com destaque para Romário. Já o Flamengo venceu o Vasco por 4 a 1 em 2019, ano marcante na história recente rubro-negra.
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Chocolates em clássicos
- Corinthians 7 x 1 Santos (2005)
- Corinthians 6 x 1 São Paulo (2015)
- São Paulo 5 x 1 Corinthians (2005)
- Santos 5 x 1 Corinthians (2014)
- Palmeiras 4 x 0 São Paulo (2015)
- Grêmio 5 x 0 Internacional (2015)
- Atlético Mineiro 4 x 0 Cruzeiro (2007)
- Cruzeiro 6 x 1 Atlético Mineiro (2011)
- Vasco da Gama 7 x 0 Botafogo (2001)
- Flamengo 4 x 1 Vasco da Gama (2019)
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