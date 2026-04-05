Em clima de Páscoa, relembre os maiores chocolates do futebol europeu

Em clima de Páscoa, o Lance! vai relembrar os maiores "chocolates" do futebol europeu neste século. Na lista, terão jogos inesquecíveis, com direito a "El Clásico", grandes rivalidades da Premier League e até mesmo finais de Champions League.

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Barcelona 6x2 Real Madrid (2009) - La Liga

O confronto no Santiago Bernabéu marcou a história tática recente com a estreia de Lionel Messi na função de "falso 9", sob o comando de Pep Guardiola. O Real Madrid chegou a abrir o placar com Gonzalo Higuaín, mas o Barcelona reverteu a desvantagem e dominou o restante da partida. Com dois gols de Thierry Henry e dois de Messi, além de Puyol e Piqué, a equipe catalã consolidou sua caminhada para o título espanhol daquela temporada com uma vitória expressiva.

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Com dois gols de Thierry Henry, dois de Lionel Messi, um de Puyol e um de Piqué, tudo isso comandado por Xavi, que deu quatro assistências na partida, o Barça deixou o Bernabéu em choque e sem reação após passar como um rolo compressor no time merengue. (Foto: Divulgação)

Bayern 8x2 Barcelona (2020) - Champions League

Disputado em jogo único na "bolha" de Lisboa devido à pandemia de Covid-19, o confronto evidenciou uma transição de eras no futebol europeu. O Bayern de Munique impôs um ritmo intenso desde o início, fechando o primeiro tempo em 4 a 1. Na etapa final, Thomas Müller e Robert Lewandowski ampliaram, e Philippe Coutinho — que pertencia ao Barcelona e estava emprestado ao clube alemão — saiu do banco para marcar os dois últimos gols, selando uma eliminação que marcou a história do torneio.

Bayern venceu o Barcelona por 8 a 2 (Foto: AFP)

Bayern 7x2 Tottenham (2019) - Champions League

Apenas meses após ser vice-campeão europeu, o Tottenham sofreu um duro revés diante de sua torcida em Londres, ainda pela fase de grupos. O Bayern de Munique demonstrou grande eficiência em transições rápidas, com destaque absoluto para o atacante Serge Gnabry, que anotou quatro gols no segundo tempo. A vitória elástica serviu como uma demonstração inicial de força da equipe alemã, que terminaria a temporada como campeã invicta.

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Manchester United 1x6 Manchester City (2011) - Premier League

O clássico em Old Trafford representou um marco na mudança de forças em Manchester. Mario Balotelli abriu o placar e exibiu a famosa camisa "Why Always Me?". A dinâmica do jogo mudou de vez no início do segundo tempo, com a expulsão do zagueiro Jonny Evans. O United tentou se expor para buscar o empate, mas o City aproveitou os espaços e marcou três gols nos acréscimos, impondo ao rival sua pior derrota em casa em décadas.

Balotelli teve grande atuação contra o United. Na comemoração, ele aproveitou para protestar com uma camisa escrito Why always me? (Foto: Andrew Yates/AFP)

Liverpool 7x0 Manchester United (2023) - Premier League

Em Anfield, o Liverpool superou o rival histórico com um desempenho focado no segundo tempo, registrando seis de seus sete gols apenas na etapa final. Cody Gakpo, Darwin Núñez e Mohamed Salah marcaram duas vezes cada — com Salah se tornando o maior artilheiro do Liverpool na história da Premier League naquele dia. Roberto Firmino fechou o placar contra um United que havia conquistado a Copa da Liga dias antes.

Manchester United sofreu goleada histórica diante do Liverpool (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Chelsea 6x0 Arsenal (2014) - Premier League

A partida que deveria celebrar o milésimo jogo de Arsène Wenger no comando do Arsenal tomou outro rumo logo cedo, com o Chelsea abrindo 2 a 0 em menos de dez minutos no Stamford Bridge. O clássico também ficou marcado por um erro inusitado de arbitragem: Kieran Gibbs foi expulso por engano no lugar de Alex Oxlade-Chamberlain após um toque de mão na área. Com um jogador a mais, o Chelsea construiu a goleada com naturalidade.

PSG 5x0 Inter de Milão (2025) - Champions League

Na final disputada em Munique, o Paris Saint-Germain conquistou seu primeiro título europeu superando a defesa da Inter de Milão com autoridade. O atacante Désiré Doué foi o grande destaque ofensivo ao anotar dois gols. Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu completaram o placar, estabelecendo a maior diferença de gols em uma final desde a criação da era moderna da Champions League e coroando a campanha da equipe francesa.

Doué comemora segundo gol do PSG contra a Inter de Milão na final da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Barcelona 6x1 PSG (2017) - Champions League

Conhecida como "La Remontada", a partida exigia que o Barcelona revertesse uma desvantagem de 4 a 0 do jogo de ida. A missão se complicou quando Edinson Cavani marcou para o PSG no segundo tempo. No entanto, impulsionado por uma grande atuação de Neymar (que marcou duas vezes e deu uma assistência), o time catalão fez três gols a partir dos 43 minutos da etapa final, com Sergi Roberto garantindo a classificação aos 50 minutos.

Neymar - Barcelona 6x1 PSG - 2017 (Foto: Luis Gene/AFP)

Manchester City 6x0 Chelsea (2019) - Premier League

Em meio a uma disputa acirrada pelo título da Premier League contra o Liverpool, o Manchester City resolveu a partida marcando quatro gols nos primeiros 25 minutos no Etihad Stadium. O grande nome do jogo foi Sergio Agüero, que anotou um hat-trick e marcou aquela campanha que acabou com a taça do campeonato inglês.

Manchester United 8x2 Arsenal (2011) - Premier League

Jogando em Old Trafford contra um Arsenal desfalcado por lesões e suspensões, o Manchester United construiu um placar histórico. Wayne Rooney comandou o ataque marcando três vezes, acompanhado por dois gols de fora da área de Ashley Young. O resultado expressivo marcou a primeira vez que o time londrino sofreu oito gols em uma mesma partida oficial de campeonato desde 1896.

Real Madrid 4x1 Atlético de Madrid (2014) - Champions League

Apesar do placar final com margem elástica, a decisão em Lisboa foi marcada pelo equilíbrio até os últimos segundos. O Atlético de Madrid liderou por 1 a 0 até os 48 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Sergio Ramos empatou o jogo de cabeça. Na prorrogação, o Real Madrid tirou proveito do desgaste físico do adversário e marcou com Gareth Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo para garantir seu décimo título europeu.

Real Madrid x Atlético de Madrid - Champions League (Foto: Divulgação/Champions League)

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