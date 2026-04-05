Entre gols e provocação: o 'chocolate' que marcou Vasco x Flamengo na Páscoa de 2000

Em meio ao clima de Páscoa, um dos capítulos mais marcantes do Clássico dos Milhões se aproxima de completar 26 anos. No dia 23 de abril de 2000, o Vasco goleou o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã, pela Taça Guanabara, e transformou o duelo no simbólico "clássico do chocolate". A frase do então dirigente Eurico Miranda — "dei ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para eles" — atravessou gerações de vascaínos.

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Dentro de campo, o Vasco dominou amplamente o rival e construiu a goleada com autoridade, em uma atuação que ficou marcada pela superioridade técnica e pelo controle do jogo do início ao fim. Fora das quatro linhas, a provocação ganhou forma ainda antes de a bola rolar: Eurico Miranda distribuiu ovos de Páscoa para os torcedores cruz-maltinos que foram ao estádio, criando o ambiente perfeito para o que viria a seguir. Ao apito final, a combinação entre a festa nas arquibancadas e o placar elástico transformou o episódio em um dos mais emblemáticos da história do clássico.

Eurico Miranda após goleada do Vasco sobre o Flamengo (Foto: Reprodução)

Como foi Vasco x Flamengo em 2000?

O time comandado por Abel Braga contou com atuações decisivas de Romário e Pedrinho. O "Baixinho" marcou três vezes, enquanto o camisa 10 fechou a goleada e ainda deu assistência para um dos gols. Em uma atuação dominante, o Cruz-Maltino não apenas venceu, mas controlou completamente o rival, consolidando o placar elástico que ficaria marcado na memória do torcedor.

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A partida também ganhou contornos ainda mais provocativos nos minutos finais. Logo após marcar o quinto gol, Pedrinho protagonizou uma cena icônica ao fazer embaixadinhas próximo ao meio-campo, gesto que incendiou a torcida vascaína e irritou os rubro-negros. Anos depois, o ex-meia relembrou o desempenho como uma de suas melhores atuações na carreira, destacando assistências e participação direta nos gols.

- Além da embaixadinha e do meu gol, fiz uma partida sensacional. Dei três ou quatro passes deixando o Romário na cara, joguei muito bem. Foi um dos grandes jogos que fiz na carreira.

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Qual a origem do termo chocolate?

A expressão "dar um chocolate", tão comum no futebol brasileiro, tem origem curiosa. Em 1981, durante uma vitória do Vasco sobre o Internacional por 4 a 0, o radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, colocou no ar a música "El Bodeguero", com o refrão "toma chocolate, paga lo que debes". A torcida incorporou o canto nas arquibancadas, e o termo passou a simbolizar goleadas. Duas décadas depois, na Páscoa de 2000, o significado ganhou sua versão mais emblemática em um Vasco x Flamengo.