Brasileiro ganha rena do Papai Noel por título inédito na Copa do Mundo de esqui
Lucas Pinheiro leva 1º título brasileiro na Copa do Mundo de Esqui Alpino
Entre medalhas e troféus, Lucas Pinheiro precisará de um lugar maior para guardar um dos prêmios recebido com o ouro na Copa do Mundo de Esqui Alpino. O presente pode ser surpresa para quem não acompanha a categoria, mas é bem tradicional na Finlândia: uma rena. A etapa de Levi, neste domingo (16), ficou marcada na história do Brasil com o título inédito conquistado pelo brasileiro na modalidade slalom.
O prêmio incluiu 47 mil francos suíços (aproximadamente R$ 300 mil), além de uma rena, presente tradicional oferecido aos vencedores da etapa finlandesa. O animal, que permanecerá em uma fazenda em Levi, foi batizado de Bjørn em homenagem ao pai do atleta, seu principal incentivador no esporte. Durante a cerimônia do pódio, o Papai Noel realizou a entrega simbólica da rena.
➡️ Veja como foi o 1º título brasileiro na Copa do Mundo de Esqui Alpino
Metade brasileiro, metade norueguês
Lucas Pinheiro Braathen é filho de mãe paulista, Alessandra Pinheiro, e pai norueguês. Ele representou a Noruega até 2024, quando anunciou aposentadoria e, posteriormente, decidiu competir pelo Brasil. Antes deste triunfo, Lucas já havia conquistado cinco títulos em etapas da Copa do Mundo, todos defendendo as cores norueguesas.
Na temporada 2024/2025, o esquiador subiu ao pódio cinco vezes em etapas da Copa do Mundo, com três pratas e dois bronzes. No Campeonato Mundial, principal evento daquela temporada, não obteve medalha e terminou a prova de slalom gigante na 14ª posição. Na abertura da atual temporada (2025/2026), não conseguiu completar a primeira descida da prova de slalom gigante.
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 serão realizados em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália, com início marcado para 6 de fevereiro. Lucas é apontado como o brasileiro com maiores chances de conquistar uma medalha olímpica de inverno inédita para o país, nas modalidades slalom e slalom gigante.
