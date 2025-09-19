menu hamburguer
Atletas inesperados lideram as estatísticas do Mundial de Vôlei 2025

Grandes nomes estão fora do topo das listas

França eliminada do Mundial de Vôlei (Foto: SHERWIN VARDELEON / AFP)
imagem cameraFrança eliminada do Mundial de Vôlei (Foto: Sherwin Vardeleon/ AFP)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 19/09/2025
19:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com o fim da primeira fase do Mundial de Vôlei 2025, disputado nas Filipinas, os atletas que melhor desempenham até aqui nessa edição figuram no topo das estatísticas colhidas pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Entre eles, aparecem nomes menos conhecidos, enquanto os mais famosos não tiveram tanto destaque quanto o esperado.

Fernando Cachopa, levantador, é o único brasileiro no Top-3. Além disso, o Brasil tem representantes no Top-5 das listas de "melhores bloqueadores" e de "melhores sacadores".

Fernando cachopa seleção brasileira brasil masculina vôlei
Fernando cachopa em ação pela Seleção brasileira masculina vôlei (Foto: Reprodução/ Volleybal World)

Confira as estatísticas

MAIORES PONTUADORES

  1. Ferre Reggers - Bélgica - 73 pontos
  2. Aleksandar Nikolov - Bulgária - 71 pontos
  3. Bryan Bagunas - Filipinas - 70 pontos

Melhor brasileiro: 22. Alan - 35 pontos

MELHORES ATACANTES

  1. Aleksandar Nikolov - Bulgária - 63 pontos
  2. Ferre Reggers - Bélgica - 62 pontos
  3. Bryan Bagunas - Filipinas - 61 pontos

Melhor brasileiro: 20. Alan - 31 pontos; Arthur Bento - 31 pontos

MELHORES BLOQUEADORES

  1. Tyynismaa - Finlândia - 12 bloqueios
  2. Kozamernik - Eslovênia - 11 bloqueios
  3. Kukartsev - Argentina - 10 bloqueios

Melhor brasileiro: 4. Flavio - 9 bloqueios

MELHORES SACADORES

  1. Ahyi - Holanda - 12 pontos
  2. Mandiraci - Turquia - 10 pontos
  3. McCarthy - Canadá - 9 pontos

Melhor brasileiro: 10. Fernando Cachopa - 2 pontos; Lucarelli - 2 pontos

MELHORES LEVANTADORES

Essa categoria leva em consideração a quantidade de levantamento bem-sucedidos.

  1. De Cecco - Argentina - 137
  2. Arshia - Irã - 126
  3. Fernando Cachopa - Brasil - 115

MELHORES DEFENSORES

  1. Lantsoght - Bélgica - 33 defesas
  2. Grebbennikov - França - 32 defesas
  3. Bayraktar - Turquia - 27 defesas

Melhor brasileiro: 11. Maique - 17 defesas

MELHORES RECEBEDORES

  1. Marttila - Finlândia - 27 recepções
  2. Palonsky - Argentina - 26 recepções
  3. Ivo Casas - Portugal - 25 recepções

Melhor brasileiro: 15. Arthur Bento - 12 recepções

Oitavas de final do Mundial de Vôlei

Apesar da eliminação da seleção brasileira e de "zebras" como a queda da França e do Japão, o Mundial de Vôlei Masculino segue a todo vapor, com o início das oitavas de final neste sábado (20). A competição acontece nas Filipinas e tem a final marcada para o dia 27 de setembro.

Todos os confrontos das oitavas de final terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

