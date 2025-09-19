Com o fim da primeira fase do Mundial de Vôlei 2025, disputado nas Filipinas, os atletas que melhor desempenham até aqui nessa edição figuram no topo das estatísticas colhidas pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Entre eles, aparecem nomes menos conhecidos, enquanto os mais famosos não tiveram tanto destaque quanto o esperado.

Mundial de Vôlei Masculino: veja horários e onde assistir aos jogos das oitavas de final

Fernando Cachopa, levantador, é o único brasileiro no Top-3. Além disso, o Brasil tem representantes no Top-5 das listas de "melhores bloqueadores" e de "melhores sacadores".

Fernando cachopa em ação pela Seleção brasileira masculina vôlei (Foto: Reprodução/ Volleybal World)

Confira as estatísticas

MAIORES PONTUADORES

Ferre Reggers - Bélgica - 73 pontos Aleksandar Nikolov - Bulgária - 71 pontos Bryan Bagunas - Filipinas - 70 pontos

Melhor brasileiro: 22. Alan - 35 pontos

MELHORES ATACANTES

Aleksandar Nikolov - Bulgária - 63 pontos Ferre Reggers - Bélgica - 62 pontos Bryan Bagunas - Filipinas - 61 pontos



Melhor brasileiro: 20. Alan - 31 pontos; Arthur Bento - 31 pontos

MELHORES BLOQUEADORES

Tyynismaa - Finlândia - 12 bloqueios Kozamernik - Eslovênia - 11 bloqueios Kukartsev - Argentina - 10 bloqueios



Melhor brasileiro: 4. Flavio - 9 bloqueios

MELHORES SACADORES

Ahyi - Holanda - 12 pontos Mandiraci - Turquia - 10 pontos McCarthy - Canadá - 9 pontos

Melhor brasileiro: 10. Fernando Cachopa - 2 pontos; Lucarelli - 2 pontos

MELHORES LEVANTADORES

Essa categoria leva em consideração a quantidade de levantamento bem-sucedidos.

De Cecco - Argentina - 137 Arshia - Irã - 126 Fernando Cachopa - Brasil - 115

MELHORES DEFENSORES

Lantsoght - Bélgica - 33 defesas Grebbennikov - França - 32 defesas Bayraktar - Turquia - 27 defesas

Melhor brasileiro: 11. Maique - 17 defesas

MELHORES RECEBEDORES

Marttila - Finlândia - 27 recepções Palonsky - Argentina - 26 recepções Ivo Casas - Portugal - 25 recepções

Melhor brasileiro: 15. Arthur Bento - 12 recepções

Oitavas de final do Mundial de Vôlei

Apesar da eliminação da seleção brasileira e de "zebras" como a queda da França e do Japão, o Mundial de Vôlei Masculino segue a todo vapor, com o início das oitavas de final neste sábado (20). A competição acontece nas Filipinas e tem a final marcada para o dia 27 de setembro.

Todos os confrontos das oitavas de final terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv.

