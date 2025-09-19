Atletas inesperados lideram as estatísticas do Mundial de Vôlei 2025
Grandes nomes estão fora do topo das listas
Com o fim da primeira fase do Mundial de Vôlei 2025, disputado nas Filipinas, os atletas que melhor desempenham até aqui nessa edição figuram no topo das estatísticas colhidas pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Entre eles, aparecem nomes menos conhecidos, enquanto os mais famosos não tiveram tanto destaque quanto o esperado.
Fernando Cachopa, levantador, é o único brasileiro no Top-3. Além disso, o Brasil tem representantes no Top-5 das listas de "melhores bloqueadores" e de "melhores sacadores".
Confira as estatísticas
MAIORES PONTUADORES
- Ferre Reggers - Bélgica - 73 pontos
- Aleksandar Nikolov - Bulgária - 71 pontos
- Bryan Bagunas - Filipinas - 70 pontos
Melhor brasileiro: 22. Alan - 35 pontos
MELHORES ATACANTES
- Aleksandar Nikolov - Bulgária - 63 pontos
- Ferre Reggers - Bélgica - 62 pontos
- Bryan Bagunas - Filipinas - 61 pontos
Melhor brasileiro: 20. Alan - 31 pontos; Arthur Bento - 31 pontos
MELHORES BLOQUEADORES
- Tyynismaa - Finlândia - 12 bloqueios
- Kozamernik - Eslovênia - 11 bloqueios
Melhor brasileiro: 4. Flavio - 9 bloqueios
MELHORES SACADORES
- Ahyi - Holanda - 12 pontos
- Mandiraci - Turquia - 10 pontos
- McCarthy - Canadá - 9 pontos
Melhor brasileiro: 10. Fernando Cachopa - 2 pontos; Lucarelli - 2 pontos
MELHORES LEVANTADORES
Essa categoria leva em consideração a quantidade de levantamento bem-sucedidos.
- De Cecco - Argentina - 137
- Arshia - Irã - 126
- Fernando Cachopa - Brasil - 115
MELHORES DEFENSORES
- Lantsoght - Bélgica - 33 defesas
- Grebbennikov - França - 32 defesas
- Bayraktar - Turquia - 27 defesas
Melhor brasileiro: 11. Maique - 17 defesas
MELHORES RECEBEDORES
- Marttila - Finlândia - 27 recepções
- Palonsky - Argentina - 26 recepções
- Ivo Casas - Portugal - 25 recepções
Melhor brasileiro: 15. Arthur Bento - 12 recepções
Oitavas de final do Mundial de Vôlei
Apesar da eliminação da seleção brasileira e de "zebras" como a queda da França e do Japão, o Mundial de Vôlei Masculino segue a todo vapor, com o início das oitavas de final neste sábado (20). A competição acontece nas Filipinas e tem a final marcada para o dia 27 de setembro.
Todos os confrontos das oitavas de final terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv
