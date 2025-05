O Vitória está pronto para a partida contra o Ceará, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela sétima rodada do Brasileirão. Thiago Carpini, porém, encerrou a preparação com más notícias por conta das baixas de Zé Marcos e Pepê, que estão com problemas físicos e não vão entrar em campo.

Zé Marcos antes de partida pelo Vitória, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O zagueiro Zé Marcos teve uma lesão na posterior da coxa direita e fica fora do jogo contra o Vozão. A tendência é que Edu seja titular, mesmo movimento que Carpini fez na última partida da Sul-Americana, contra o Cerro Largo, quando resolveu poupar Zé Marcos. A outra opção é utilizar Neris, que era titular no início da temporada, mas perdeu espaço no time. Além deles, os jovens da base Andrei e Kauan podem ser aproveitados.

Já Pepê, que se recuperou de problema no quadril recentemente e foi titular contra o Grêmio, sofreu uma entorse no tornozelo direito e também desfalca a equipe contra o Ceará. A tendência é que Baralhas volte ao onze inicial. Essa partida também deve marcar a volta de Wellington Rato, que estava com problema no joelho e pode ser relacionado.

Desfalques do Vitória contra o Ceará:

Willian Oliveira - lesão no joelho;

Carlos Eduardo - posterior da coxa;

Renato Kayzer - lesão na coxa;

Pepê - entorse no tornozelo;

Zé Marcos - posterior da coxa.

Nesse cenário, o provável time do Vitória contra o Ceará tem: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu (Neris) e Jamerson; Baralhas, Ronald (Ricardo Ryller) e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

Pepê treina no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o treino do Vitória?

Com os desfalques de última hora, Vitória finalizou a preparação para o jogo contra o Ceará já em solo cearense. No CT do Fortaleza, os atletas passaram pelo aquecimento e depois treinaram bola aérea ofensiva e defensiva. Por fim, eles jogaram o famoso rachão.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VITÓRIA

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Presidente Vargas, em Fortaleza;

📺 Onde assistir: Premiere.