Ceará e Vitória tentam reencontrar o caminho dos três pontos em clássico nordestino marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. Clique aqui para assistir.

Presidente Vargas, palco de Ceará x Vitória (Foto: Marcos Moura / Prefeitura de Fortaleza)

Há três jogos sem vencer, um pela Copa do Brasil (Palmeiras) e dois pelo Brasileirão (Bahia e São Paulo), o Ceará quer retomar o bom momento vivido no início do Campeonato Brasileiro para quebrar essa sequência incômoda e se manter no pelotão de cima da tabela. O Vozão atualmente é o 9º colocado, com oito pontos.

Já o Vitória vive momento parecido, com turbulência e jejum de três jogos. Neste recorte, foram uma derrota (Cerro Largo) e dois empates (Fluminense e Grêmio). Mesmo na parte de baixo da tabela, apenas dois pontos separam o Rubro-Negro do time cearense, um incentivo a mais para tentar ganhar no Presidente Vargas e somar os primeiros três pontos fora de casa desde o início de março, quando ganhou a última longe do Barradão, contra o Atlético de Alagoinhas, pelo Baianão.

Tudo sobre o jogo Ceará x Vitória (onde assistir, horário e escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VITÓRIA

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Presidente Vargas, em Fortaleza;

📺 Onde assistir: Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ (técnico: Léo Condé): Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas, Ronald (Ricardo Ryller) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson.