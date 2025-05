O jogo entre Ceará e Vitória, marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, terá um gostinho especial para o técnico Léo Condé, hoje no Vozão. É a primeira vez que ele tem a oportunidade de reencontrar o time Rubro-Negro após uma passagem marcante entre 2023 e 2024, com títulos e resultados expressivos que fizeram do treinador um dos maiores ídolos do clube baiano.

Léo Condé em Vitória x Vila Nova, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Léo Condé chegou ao Vitória no início de 2023, com a missão de comandar a equipe que chegava como coadjuvante à Série B depois de ter conquistado um acesso heroico em 2022 sob o comando de João Burse. Léo estreou pelo clube baiano no dia 12 de fevereiro daquele ano com um empate por 1 a 1 contra o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano. Esse foi o primeiro da sequência inicial de sete jogos sem vencer, o suficiente para colocar pressão em cima do treinador.

Mas ele respondeu muito bem e engatou uma sequência incrível de cinco vitórias seguidas na Série B, resultados que abriram caminho para uma campanha histórica que rendeu o primeiro título nacional da história do Vitória. A satisfação foi tamanha que ele seguiu no projeto do clube para 2024.

Depois de seis temporadas sem soltar o grito de campeão baiano, Léo Condé tirou o Vitória da fila após derrotar o Bahia na final para conquistar o 30º título estadual do time. Mas em meio a tantos feitos importantes com a camisa do Vitória, o treinador não resistiu ao início ruim de Campeonato Brasileiro no ano passado e foi demitido após a sexta rodada. Quem entrou no seu lugar foi Thiago Carpini, que salvou a equipe do rebaixamento e segue no cargo até hoje.

Léo Condé comemora título baiano com Zeca e Camutanga (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Condé comandou o Vitória por 73 jogos e somou 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Ele só tem mais tempo de trabalho pelo Sampaio Corrêa, clube que treinou por 124 jogos em diferentes passagens.

continua após a publicidade

Léo Condé no Ceará

Depois da passagem pelo Vitória, Léo Condé foi acionado pelo Ceará para tentar conduzir o time ao acesso após campanha ruim em 2023 e turbulência no início da Série B 2024. O treinador conseguiu arrumar a casa e aproveitou os últimos oito jogos em solo cearense para chegar no pelotão de cima e beliscar uma vaga na Série A 2025 já na última rodada.

Antes da competição nacional, Condé comprovou o bom momento ao se consagrar campeão cearense de forma invicta na atual edição após final contra o Fortaleza. Mais que isso, o time se classificou na Copa do Nordeste, começou o Brasileirão de forma regular (são oito pontos somados) e defendia uma invencibilidade de 25 jogos seguidos no Castelão até perder para o Palmeiras na última quarta-feira.

Léo Condé comanda o Ceará no Castelão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O time de Léo Condé ataca bem e é bastante consciente, mas ainda tem um estilo muito reativo, que custou pontos valiosos contra Bragantino e São Paulo, por exemplo. A chegada de Pedro Raúl caiu como uma luva para o esquema do treinador, que conta com outras peças como Aylon, Galeano e Pedro Henrique.

Léo Condé já esteve no comando de um adversário do Vitória, mas antes da passagem dele pela capital baiana. As partidas aconteceram em 2015 e 2020 quando ele se consolidava como treinador com bons resultados pelo modesto Sampaio Corrêa e somou duas vitórias e uma derrota em três jogos.

É com esse currículo e trajetória que Léo Condé terá a chance de reencontrar o clube onde fez história e que de fato o revelou para o Brasil como um técnico de primeiro escalão.